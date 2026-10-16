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Teknoloji-Bilişim
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Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

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Giriş Tarihi:

Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

Dünya hızlı bir değişim yaşıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka, robot teknolojisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle pek çok meslek sahipleri giderek iş bulmakta zorlanıyorlar. Buna karşılık bazı mesleklerde ise çalıştıracak adam bulunamıyor. İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 38 üye ülkede yaptığı araştırma yüksek, orta ve düşük vasıflı işlerde işçi ihtiyacı olan ve işçi fazlası olan meslekleri ortaya koydu.

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Foto - Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

Habertürk'te yer alan habere göre, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 38 üye ülkede gerçekleştirdiği beceri açığı araştırmasına göre, üye ülkelerde işgücü açığı yüksek vasıflı mesleklerde yoğunlaşırken düşük vasıflı mesleklerde işgücü fazlalığı görülüyor. Sağlık çalışanları, öğretmenler ve bilgi iletişim teknolojisi uzmanları işgücü ihtiyacının en yüksek olduğu, aranan meslekler. Gıda hazırlama asistanları ve sokak satıcıları ise en büyük işgücü fazlalığı görülen meslekler.

#2
Foto - Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

Sağlık profesyonelleri ve yardımcı sağlık personeli konusunda OECD üyesi ülkeler işgücü ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bu durumun işgücü arzının nüfusun yaşlanması ve artan bakım ihtiyaçlarıyla ilişkili sağlık hizmetlerine yönelik artan talebe ayak uyduramaması nedeniyle ortaya çıkan yapısal bir dengesizlikten kaynaklandığı değerlendiliyor. Ancak, zorlu çalışma koşulları nedeniyle çalışanları elde tutma zorluğu da sağlık personeli ihtiyacının azaltılmasını engelliyor. Üye ülkelerden sadece Yunanistan ve Meksika’da doktor fazlası bulunuyor. Şili, Almanya ve Litvanya’da doktor işgücü dengede seyrederken, diğer 33 ülkenin tamamında doktor açığı yaşanıyor. Yardımcı sağlık personeli konusunda çoğu ülkede işgücü açığı bulunmakla birlikte 8 ülkede işgücü fazlası var. Meksika’da öğretmen fazlası bulunurken, 30 ülkede öğretmen açığı söz konusu. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede ise öğretmen işgücü dengede bulunuyor. Rapora göre, Türkiye’de yüksek vasıflı mesleklerde en fazla personel ihtiyacı bilim ve mühendislik, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, yardımcı sağlık personeli, bilim ve mühendislik yardımcı personelinde görülüyor. Yüksek vasıflı mesleklerden yönetici, işletme ve yönetim profesyonelleri ise Türkiye’de en az personel açığı olan grubu oluşturuyor.

#3
Foto - Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

ORTA VASIFLI MESLEKLERDE İSTİHDAM FAZLASI VAR Orta vasıflı, el emeği gerektirmeyen mesleklerde genel olarak istihdam fazlası bulunuyor. Bu gruptaki meslekler büro memurları, müşteri hizmetleri görevlisi, sayısal ve malzeme kayıt görevlileri, diğer büro destek çalışanları, kişisel hizmet çalışanları, satış elemanları, kişisel bakım çalışanları, koruyucu hizmet çalışarından oluşuyor. OECD ve AB genelinden farklı olarak Türkiye’de orta vasıflı mesleklerden müşteri hizmetleri ile sayısal ve malzeme kayıt görevlilerine hala personel açığı bulunduğu görülüyor. Ancak, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla Türkiye’de de AB ve OECD’dekine benzer bir gelişme yaşanması bekleniyor.

#4
Foto - Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

DÜŞÜK VASIFLI MESLEKLERDE HAYAT ZORLAŞIYOR Usta tarım, ormancılık ve balıkçılık işçisi, bina inşaat işçileri, metal, makine ve ilgili işler çalışanları, zanaatkarlar ve diğer ticaret işçileri, elektrik ve elektronik ticaret işçileri, sabit tesis ve makine operatörleri, montajcılar, şoförler ve mobil ekipman operatörleri, temizlikçiler ve yardımcılar, tarım ve imalat işçileri, yiyecek hazırlama asistanları, sokak, çöp toplama ve diğer temel işçiler düşük vasıflı meslekler olarak sıralanıyor. OECD ve AB’de düşük vasıflı mesleklerde genel olarak çalışan fazlası bulunuyor. Ancak, metal, makine ve ticaret işçileri gibi orta ve düşük vasıflı bazı mesleklerde ise işgücü açığı bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde metal, inşaat ve yapı ile ilgili mesleklerde ciddi işgücü açıkları devam ediyor.

#5
Foto - Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

Örneğin Arjantin, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, Letonya, Norveç, Peru, Romanya, Türkiye ve ABD’de tarım, orman ve balıkçılık işçisi açığı bulunuyor. Türkiye’de ayrıca düşük vasıflı mesleklerden inşaat işçisi, şoför ve mobil ekipman operatörü, temizlikçi, tarım ve imalat işçisi ile temel işçi açığı görülüyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi.

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