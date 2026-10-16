Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor

DÜŞÜK VASIFLI MESLEKLERDE HAYAT ZORLAŞIYOR Usta tarım, ormancılık ve balıkçılık işçisi, bina inşaat işçileri, metal, makine ve ilgili işler çalışanları, zanaatkarlar ve diğer ticaret işçileri, elektrik ve elektronik ticaret işçileri, sabit tesis ve makine operatörleri, montajcılar, şoförler ve mobil ekipman operatörleri, temizlikçiler ve yardımcılar, tarım ve imalat işçileri, yiyecek hazırlama asistanları, sokak, çöp toplama ve diğer temel işçiler düşük vasıflı meslekler olarak sıralanıyor. OECD ve AB’de düşük vasıflı mesleklerde genel olarak çalışan fazlası bulunuyor. Ancak, metal, makine ve ticaret işçileri gibi orta ve düşük vasıflı bazı mesleklerde ise işgücü açığı bulunuyor. Bazı Avrupa ülkelerinde metal, inşaat ve yapı ile ilgili mesleklerde ciddi işgücü açıkları devam ediyor.