Dünyada ve Türkiye'de en çok hangi meslekler aranıyor? Herkes yapay zeka teknolojisini konuşuyor! İlk sırada o geliyor
Dünya hızlı bir değişim yaşıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka, robot teknolojisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle pek çok meslek sahipleri giderek iş bulmakta zorlanıyorlar. Buna karşılık bazı mesleklerde ise çalıştıracak adam bulunamıyor. İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 38 üye ülkede yaptığı araştırma yüksek, orta ve düşük vasıflı işlerde işçi ihtiyacı olan ve işçi fazlası olan meslekleri ortaya koydu.