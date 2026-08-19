Türk sanayisinin küresel devinden kritik hamle! Sessiz sedasız dünyanın zirvesine yerleştiler
Türk sanayisinin küresel gururu Tosyalı Holding, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk sanayisinin küresel gururu Tosyalı Holding, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Şirketin Cezayir'deki dev çelik tesisi, tek bir Midrex modülünde mayıs ayında gerçekleştirdiği 248 bin 601 ton doğrudan indirgenmiş demir üretimiyle kırılması güç bir dünya rekoruna imza attı.
Bu muazzam üretim başarısı, tesisin operasyonel verimliliğini ve küresel pazardaki ağırlığını en üst seviyeye taşıdı. Tosyalı Cezayir, yakaladığı bu olağanüstü ivme sayesinde ülkenin hidrokarbon dışındaki en büyük ihracatçısı konumuna yükseldi.
Türk yatırımcısının gücünü ve mühendislik vizyonunu tüm dünyaya gösteren bu tesis, uluslararası çelik sektörünün yönünü belirleyen merkezlerden biri haline geldi.
Sürdürülebilir büyüme stratejileriyle küresel devler ligindeki yerini sağlamlaştıran Tosyalı, ülkemizin gurur tablosunu kabartmaya devam ediyor.
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