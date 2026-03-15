Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken birçok ünlü şirket iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, ünlü tekstil firması konkordato ilan etti.
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken birçok ünlü şirket iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, ünlü tekstil firması konkordato ilan etti.
Uzun süredir üretim faaliyetlerinde aksaklıklar yaşayan ve faaliyetlerini durdurduğu belirtilen Sezginler Boya ile bağlı bulunduğu Tübaş Tekstil, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
Şirketlerin mali yapısındaki bozulmayı inceleyen mahkeme, Tübaş Tekstil, Sezginler Boya ve şirket ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Bu süreçte alacaklıların takibi durdurulurken, mahkeme sürecin sağlıklı yönetilmesi ve denetimi için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atadı.
Şirketin kaderini belirleyecek olan kritik duruşma ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tübaş Tekstil’in temelleri 1984 yılında mütevazı bir işletme olarak atılmıştı.
Yıllar içinde teknolojik yatırımlarını artıran, ikinci boyahanesini devreye alan ve dijital baskı teknolojileriyle donatılan firma, Türkiye'nin ihracat gücünü temsil eden önemli aktörlerden biri haline gelmişti.
İki büyük tesiste yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, üretiminin yüzde 95’ini Avrupa’ya ihraç etmesine rağmen nakit akışı sorunları nedeniyle üretimi durdurdu.
