  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım... Felç tedavisinde devrim: Bilim kurgu gerçek oluyor Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti Brown gelişmesi Fenerbahçeli yönetimi havalara uçurdu: İspanyollar oyuncuyu ikna etti ve... İlan ettiler ve daha fazla dayanamadı... Ravil Tagir Beşiktaş'la Türkiye'ye dönebilir Hürjet gelişmesi Avrupa ülkesini havalara uçurdu: Türkiye ABD'yi ikna etti Ortadoğu’da katliam, Paris’te pazarlık: Trump’ın Çin ile kirli ticaret oyunu Radar cezası yiyenler dikkat: Artık talep etme hakkınız var! Dr. Hasan Arslan sahada! Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor... Laricani ilan etti: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken birçok ünlü şirket iflas bildiriminde bulunuyor. Son gelen haberlere göre, ünlü tekstil firması konkordato ilan etti.

#1
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Uzun süredir üretim faaliyetlerinde aksaklıklar yaşayan ve faaliyetlerini durdurduğu belirtilen Sezginler Boya ile bağlı bulunduğu Tübaş Tekstil, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

#2
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Şirketlerin mali yapısındaki bozulmayı inceleyen mahkeme, Tübaş Tekstil, Sezginler Boya ve şirket ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

#3
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Bu süreçte alacaklıların takibi durdurulurken, mahkeme sürecin sağlıklı yönetilmesi ve denetimi için üç kişilik bir konkordato komiseri heyeti atadı.

#4
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Şirketin kaderini belirleyecek olan kritik duruşma ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Tübaş Tekstil’in temelleri 1984 yılında mütevazı bir işletme olarak atılmıştı.

#5
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

Yıllar içinde teknolojik yatırımlarını artıran, ikinci boyahanesini devreye alan ve dijital baskı teknolojileriyle donatılan firma, Türkiye'nin ihracat gücünü temsil eden önemli aktörlerden biri haline gelmişti.

#6
Foto - Yılların tekstil devi dayanamadı! İflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti

İki büyük tesiste yüzlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, üretiminin yüzde 95’ini Avrupa’ya ihraç etmesine rağmen nakit akışı sorunları nedeniyle üretimi durdurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23