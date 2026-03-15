Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım... Felç tedavisinde devrim: Bilim kurgu gerçek oluyor

Çin, son yıllarda BCI teknolojilerine ulusal stratejik yatırım yapıyor ve bu alanda liderlik hedefliyor. Neuracle'ın onayı, ülkeyi bu yarışta öne çıkarıyor. Benzer çalışmalar küresel çapta sürüyor. Elon Musk'ın Neuralink şirketi, ağır felçli hastalarda insan denemelerine devam ediyor. Neuralink, 12 hastada düşünceyle dijital ve fiziksel cihaz kontrolü sağladığını açıkladı ve 2026'da seri üretime geçmeyi planlıyor. Uzmanlar, bu teknolojilerin gelecekte felç, omurilik yaralanmaları, ALS gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim yaratabileceğini belirtiyor. Düşünce gücüyle hareket, iletişim ve hatta protez kontrolü artık uzak bir hayal olmaktan çıkıyor. Bu gelişme, tıbbın sınırlarını zorlayan bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor. Çin'in attığı adım, nöroteknoloji çağının resmen başladığını gösteriyor.