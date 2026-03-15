Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım... Felç tedavisinde devrim: Bilim kurgu gerçek oluyor
Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım... Felç tedavisinde devrim: Bilim kurgu gerçek oluyor

Nöroteknoloji alanında tarihi bir adım atılıyor.

Dünyada bir ilk: Çin, felçli hastaların düşünce gücüyle el hareketi yapmasını sağlayan beyin implantına ticari kullanım izni verdi. Neuracle'ın BCI teknolojisi, beyin sinyallerini okuyarak robotik eldiveni kontrol ediyor; omurilik yaralanmalı hastalara umut oluyor.

Çin, nöroteknoloji alanında tarihi bir adıma imza attı. Ülkenin ilaç düzenleme kurumu National Medical Products Administration (NMPA), felçli hastaların düşünce gücüyle el hareketi yapabilmesini sağlayan beyin-bilgisayar aray üzü (BCI) sistemine ticari kullanım izni verdi. Shanghai merkezli Neuracle Medical Technology tarafından geliştirilen bu implant, dünyada invaziv bir BCI cihazının ticari olarak onaylandığı ilk örnek oldu.Bu onay, beyin implantlarının klinik denemelerden çıkıp gerçek hastalar için erişilebilir bir tedavi aracı haline gelmesi anlamına geliyor. Sistem özellikle omurilik yaralanmaları nedeniyle ellerini kullanamayan hastalara umut vadediyor.

Teknoloji, Brain-Computer Interface (BCI) prensibine dayanıyor. Felçli hastalarda omurilik hasarı nedeniyle beyinden gelen hareket sinyalleri kol ve ellere ulaşamıyor. Neuracle'ın geliştirdiği implant, beynin dış zarına (dura mater) yerleştirilen para büyüklüğünde kablosuz bir cihaz olarak tasarlandı. Bu implant, beyin dokusuna nüfuz etmeden nöral sinyalleri algılıyor.Hasta elini hareket ettirme niyetini düşündüğünde oluşan beyin sinyalleri okunuyor.

Çözümlenen sinyaller, hastanın taktığı pnömatik (hava basınçlı) robotik eldivene iletiliyor. Eldiven açılıp kapanarak nesneleri kavramayı sağlıyor. Bu sayede hasta, yalnızca düşünerek elini açıp kapatabiliyor ve günlük nesneleri tutabiliyor.

HANGİ HASTALAR İÇİN UYGUN? KULLANIM KRİTERLERİ NELER? Sistem, özellikle boyun (servikal) seviyesindeki omurilik yaralanmaları sonucu tetrapleji (dört uzuv felci) yaşayan yetişkinler için geliştirildi. Çin devlet medyası ve şirket açıklamalarına göre temel kriterler şöyle:

En az 1 yıldır felçli olmak Son 6 ayda sağlık durumunun stabil olması 18-60 yaş arası olmak Üst kollarında kısmi hareket kabiliyeti bulunması (tam felç değil, kısmi) Klinik denemelerde cihaz, hastaların nesneleri tutma ve kavrama yeteneğini önemli ölçüde iyileştirdi.

Çin, son yıllarda BCI teknolojilerine ulusal stratejik yatırım yapıyor ve bu alanda liderlik hedefliyor. Neuracle'ın onayı, ülkeyi bu yarışta öne çıkarıyor. Benzer çalışmalar küresel çapta sürüyor. Elon Musk'ın Neuralink şirketi, ağır felçli hastalarda insan denemelerine devam ediyor. Neuralink, 12 hastada düşünceyle dijital ve fiziksel cihaz kontrolü sağladığını açıkladı ve 2026'da seri üretime geçmeyi planlıyor. Uzmanlar, bu teknolojilerin gelecekte felç, omurilik yaralanmaları, ALS gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde devrim yaratabileceğini belirtiyor. Düşünce gücüyle hareket, iletişim ve hatta protez kontrolü artık uzak bir hayal olmaktan çıkıyor. Bu gelişme, tıbbın sınırlarını zorlayan bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor. Çin'in attığı adım, nöroteknoloji çağının resmen başladığını gösteriyor.

