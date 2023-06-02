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Aktüel
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Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

2023-06-02 19:45:58
Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

Bolu-Mudurnu'da kontrolden çıkan otomobil çarptığı beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

#1
Foto - Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Karapınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AG 039 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

#2
Foto - Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, beton bariyerlere çarparak bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

Olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kaza anını görüntüleyen gazeteciye ise yaralının yakınları tepki gösterdi. Ambulansa bindirilen sürücü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

#4
Foto - Otomobil beton bariyerlerin üzerine çıktı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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