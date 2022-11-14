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Otomotiv
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Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

2022-11-14 14:32:35
Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

Normal seyreden ikinci el otomobil piyasasının, yılbaşı öncesi hareketlenmesi bekleniyor. Araç alacakların yeni yılda fiyatlara artış yapılacağı düşüncesine hakim olduğunu belirten Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuan ki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

#1
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

İkinci el otomobil piyasasında normal seyreden piyasanın, yılsonuna doğru hareketleneceği öngörülüyor.

#2
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar durgunluk hakim. Son olarak ÖTV indirimi dedikodularına yönelik indirime gidilmeyeceğinin açıklanmasının ardından, araç alacakların kafalarındaki soru işareti kalktı.

#3
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

Araç alacaklar ise yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonuyla Aralık ayını beklemeye başladı.

#4
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar ise, araç sahibi olmak isteyenlere yeni yıl öncesinde alışverişlerini yapmaları için çağrıda bulundu.

#5
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

“Yılbaşına doğru daha da hareketlenecek” Şuan Türkiye genelinde ikinci el piyasası normal bir seviyede gittiğini aktaran İsmail Çağlar, “Kötü bir durumda değiliz. 3-5 aydır ÖTV yönünde yapılan indirim dedikoduları çıkmıştı. Bundan dolayı insanlar alışveriş yapmakta geri durmuştu. Son olarak Bakan beyin açıklamaları sonrası, tekrar hareketlilik başladı. Yılbaşına doğru hareketliliğin daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Şuanki piyasadan esnaflar ve müşterilerimiz, kendi ceplerine uygun bulduğu yerlerden araçlarını almalarını tavsiye ediyorum” dedi.

#6
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

“Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım" Banka ve kooperatiflerin kredi yönünde adımlar atması halinde araç almak isteyenlerin önünün açılacağını belirten Çağlar, şuan ki kredi faiz oranlarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çağlar, “Şuanda krediler yüksek ve çok az miktarda verildiği için alışveriş çok yavaş gitmekte. Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım. Bazı kooperatiflerin de emlakçı, galericiler ve rent a car ile uğraşanlara kredi vermiyorlar. Bununla ilgili de çalışma olması lazım. Bizim esnaflarımız gerçekten zor durumda. Yeni işyeri açan esnaflarımızın bu krediye çok ihtiyacı var. Başka meslek dalları için kooperatiflerin kredi çalışmaları var ama bizim sektöre verilmiyor. Bununla alakalı devletimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

“Bu fiyatlara zamanla alışılacak” 25 yıllık oto galerici Mustafa Şahin ise, ikinci el piyasasının hızlı yükselmesinden dolayı galeri ve ikinci el otomobil pazarlarında durgunluk yaşandığını kaydetti. Piyasanın beklemeye girdiğini söyleyen Şahin, “Kredi durumu bunu çok etkiliyor. İnsanlar kredi alamıyorlar. Bu fiyatlara zamanla alışılacak, uyum sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

#8
Foto - Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

Ekonomideki gelişmelerin otomobil sektörüne de yansıyacağını ifade eden Şahin, “Her insan evinde ne şekilde olursa olsun bir arabası olsun istiyor. Bu nüfus çoğaldıkça da bu araba ihtiyacı bitmez. Nasıl gayrimenkul lazımsa, herkese de bir araba ihtiyaç. Bundan kaçış yok. Önemli olan esnaf ve toplum olarak bu güncel fiyatlara uyum sağlamamız” diye konuştu.

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