Otomobil alacaklara uyarı: Yılbaşından önce...

“Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım" Banka ve kooperatiflerin kredi yönünde adımlar atması halinde araç almak isteyenlerin önünün açılacağını belirten Çağlar, şuan ki kredi faiz oranlarının düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çağlar, “Şuanda krediler yüksek ve çok az miktarda verildiği için alışveriş çok yavaş gitmekte. Kredi faiz oranlarının düzenlenmesi lazım. Bazı kooperatiflerin de emlakçı, galericiler ve rent a car ile uğraşanlara kredi vermiyorlar. Bununla ilgili de çalışma olması lazım. Bizim esnaflarımız gerçekten zor durumda. Yeni işyeri açan esnaflarımızın bu krediye çok ihtiyacı var. Başka meslek dalları için kooperatiflerin kredi çalışmaları var ama bizim sektöre verilmiyor. Bununla alakalı devletimizden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.