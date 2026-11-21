Henüz 9 yaşında uçuşlardan men edildi: Bakın 34 yıl sonra ne yaptı!
ABD'de henüz 9 yaşındayken uçuşlardan men edilen Christopher Donisi, 34 yıl sonra katıldığı seçmelerle Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın resmi anons sesi oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'de henüz 9 yaşındayken uçuşlardan men edilen Christopher Donisi, 34 yıl sonra katıldığı seçmelerle Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın resmi anons sesi oldu.
15 KEZ DÜĞMEYE BASTI Küçük Donisi, eğlenmek amacıyla düğmeye defalarca bastı. Her seferinde yanına gelen görevlinin çağrı ışığını kapatmasının ardından aynı şakayı tekrarladı. Donisi, bu davranışı yaklaşık 15 kez yaptığını anlattı.
UÇUŞ YASAĞI VERİLDİ Uçak Fort Lauderdale'e indiğinde ise kaptan pilot küçük çocuğun yanına geldi. Donisi'nin anlattığına göre pilot, daha önce kendisine verilen plastik pilot kanatlarını geri aldı ve bir daha Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. O sırada kendisini karşılamaya gelen teyzesi Phyllis de yaşananlara tanık oldu. Teyzesi, Donisi'yi kulağından tutarak arabaya götürdü.
YILLAR SONRA HAVALİMANININ SESİ OLDU Aradan yaklaşık 34 yıl geçti. 43 yaşındaki Christopher Donisi, Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın yeni anons sesini belirlemek için düzenlenen yarışmaya katıldı. Massachusetts genelinden yaklaşık 6 bin kişinin başvurduğu yarışmada sekiz finalist arasına giren Donisi, halk oylamasının ardından birinci seçildi. Yarışmada yaklaşık 35 bin oy kullanıldı. Donisi'nin yarışmaya katılmasında annesi Helen'in ısrarı etkili oldu. Başlangıçta başvuru yapmayı düşünmeyen Donisi, annesinin teşvikiyle evinde birkaç ses kaydı hazırlayarak yarışmaya gönderdi.
43 MİLYON YOLCU ONU DUYACAK 5 Kasım 2026'da yarışmanın kazananı açıklanan Donisi, Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nın ilk resmi "Voice of Logan" unvanını aldı. Yılda yaklaşık 43 milyon yolcuya hizmet veren havalimanında Donisi'nin seslendirdiği karşılama ve bilgilendirme anonsları kullanılmaya başlandı.
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