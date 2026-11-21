UÇUŞ YASAĞI VERİLDİ Uçak Fort Lauderdale'e indiğinde ise kaptan pilot küçük çocuğun yanına geldi. Donisi'nin anlattığına göre pilot, daha önce kendisine verilen plastik pilot kanatlarını geri aldı ve bir daha Delta Air Lines ile uçamayacağını söyledi. O sırada kendisini karşılamaya gelen teyzesi Phyllis de yaşananlara tanık oldu. Teyzesi, Donisi'yi kulağından tutarak arabaya götürdü.