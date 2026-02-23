  • İSTANBUL
Ekonomi
Otogarların gediklisiydi! Herkesin tanıdığı otobüs devi sessiz sedasız kapandı
Haber Merkezi

Otogarların gediklisiydi! Herkesin tanıdığı otobüs devi sessiz sedasız kapandı

Birçok otogarda faaliyet gösteren ünlü otobüs devi faaliyetlerini sessiz sedasız sonlandırdı. Firma brahim Tatlıses ile üne kavuşmasıyla biliniyordu.

80 yıldır Şanlıurfa'da hizmet veren ilk şehirlerarası yolcu taşıma firması Urfa Cesur, kapandı. İstiklal gazetesinde yer alan iddiaya göre; geçtiğimiz yıl bir başka firmayla birleşerek ayakta kalmaya çalışan firma, 2026 yılının Şubat ayının son günlerinde kapanma kararı aldı.

Recep Cesur tarafından 1947 yılında kurulan firma, adını kurucusunun soyadından alıyor. Diyarbakır'a sefer ile hizmete başlayan firma, sefer sayısını giderek artırdı.

1964 yılında Recep Cesur'un teyze çocukları olan Halil Eryavuz ve Mehmet İpekçioğlu tarafından devralınan şirket, o dönemde Mercedes fabrikası henüz İstanbul'da açılmamışken Bursa üretimi Anter marka otobüslerle Urfa-İstanbul seferlerini yaptı.

Mercedes fabrikasının Türkiye'de açılmasının ardından araçlarını Mercedes markasıyla yenileyen firma, bağlılıkları nedeniyle "Mercedes'in Duayenleri" ödülünü aldı.

Ülke genelinde 55 şubesi ve 25 otobüslük filosu bulunan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Mehmet İpekçioğlu'nun oğlu Necdet İpekçioğlu yapıyordu.

1983 yılında İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın başrolünü oynadığı, bazı bölümleri Şanlıurfa'da çekilen "Günah" filmiyle otobüs firması tanındı. Filmde Topkapı Anadolu Otogarı'ndaki Urfa Cesur yazıhanesi ve otobüsleri kameraya yansıdı.

Nihat Kızılçelik

Hızlı Tren ağları yaygınlaştıkça Otobüs şirketlerininde çoğusu kapanacak çünkü çok fazla Otobüs şirketleri var Türkiye yıllardan beri özel şahısları zenginleştirip Devlet Demir Yollarının zararına taşımacılığına sebep olmuştu hızlı Trenle tam tersine olmaya başladı Hızlı Trenle yolculuk kara yolları taşımacılığından hem daha güvenli hemde daha kısa süreli kim Otobüslerden 3 kat daha hızlı daha güvenli hızlı Tren yolculuğu durken kim 10 saat 20 saat Otobüs yolculuğu yapar ki bir savaşta insan kaybı kadar kazalarda insan kaybının olduluğu yolculuklarda
