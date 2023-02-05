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Hayat-Aktüel
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Otobüs kazasında can pazarı!

2023-02-05 10:24:31
Otobüs kazasında can pazarı!

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

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Foto - Otobüs kazasında can pazarı!

Kaza, Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - Otobüs kazasında can pazarı!

Kaza sonrası tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri otobüs içerisinden 6 kişinin cansız bedeni ile yaralanan 35 kişiyi çıkardı.

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Foto - Otobüs kazasında can pazarı!

Kazanın ardından bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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