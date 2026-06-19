İsrail ve İngilizler şaşkın: Türkiye sessiz ve derinden bunu yaptı, ağızlar açık kaldı

Haberde ayrıca, yaşanan füze krizinin ironik bir şekilde Türkiye'nin lehine çalıştığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "İran'ın Körfez operasyonları esnasında fırlattığı balistik füzeler karşısında Ankara, NATO içindeki konumunu benzeri görülmemiş bir şekilde tahkim etti. ABD, Almanya ve İtalya jet hızında Türkiye'ye anti-balistik füze savunma sistemleri konuşlandırarak ilişkileri yeniden canlandırdı. En önemlisi de bu kriz, Körfez ülkelerinin gözünde parıltılı finans merkezlerinin 'dokunulmaz' olmadığını gösterdi. Savunma sanayisindeki rüştünü ispat eden Türkiye; Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelere yüz milyonlarca dolarlık hava savunma sistemleri satarak kendisini bölgenin tek güvenilir ve koruyucu partneri olarak konumlandırdı."