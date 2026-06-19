İsrail ve İngilizler şaşkın: Türkiye sessiz ve derinden bunu yaptı, ağızlar açık kaldı
Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların gölgesinde, İngiliz ve İsrail medyasında yayınlanan analizler Türkiye’nin kriz sürecindeki stratejik başarısını gözler önüne serdi. Washington'dan Tahran'a kadar uzanan mekik diplomasisiyle bölgesel denklemi kendi lehine çeviren Ankara, hem savunma sanayii ihracatında rekor kırarak hem de küresel ticaret koridorlarındaki "alternatif güç" konumunu perçinleyerek savaşın gizli galibi oldu. Batılı stratejistlerin "jeopolitik krizleri avantaja dönüştürme uzmanı" olarak tanımladığı Türkiye, bölgedeki tüm hesapları değiştiren yeni bir küresel aktör olarak öne çıktı.