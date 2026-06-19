İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

İddiaya göre Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'ni arayarak Çağatay Güç'ün görevden alınmasını ve yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasını doğru bulmadığını ifade etti. Tugay'ın görüşmede, "Keşke bizimle de istişare etseydiniz. Burada biz de siyaset yapıyoruz, bizim de fikrimizi alsaydınız" dediği ileri sürüldü. İddiaya göre Tugay, Genel Merkez'den Utku Gümrükçü'nün atanmasına ilişkin kararın durdurulmasını ve geri alınmasını talep etti. Ancak CHP yönetiminin bu talebe olumlu yanıt vermediği öne sürüldü.