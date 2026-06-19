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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, istifa öncesinde CHP Genel Merkezi ile kritik bir atama nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tugay'ın, Çağatay Güç'ün görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına karşı çıktığı ve kararın geri çekilmesini istediği öne sürülürken, CHP yönetiminin ise MYK kararlarının değiştirilemeyeceği yönünde yanıt verdiği iddia edildi.

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Foto - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, istifa öncesinde CHP Genel Merkezi ile kritik bir atama konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tugay'ın, Çağatay Güç'ün görevden alınmasına ve yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına karşı çıkarak kararın geri çekilmesini istediği öne sürüldü.

#2
Foto - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kararı siyaset gündemindeki yerini korurken, istifa öncesinde yaşananlara ilişkin dikkat çeken gazeteci Barış Yarkadaş tarafından kritik bir iddia ortaya atıldı. Tugay'ın, CHP Genel Merkezi ile İzmir'deki parti yönetimine ilişkin alınan bir karar nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı öne sürüldü.

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Foto - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

İddiaya göre Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'ni arayarak Çağatay Güç'ün görevden alınmasını ve yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasını doğru bulmadığını ifade etti. Tugay'ın görüşmede, "Keşke bizimle de istişare etseydiniz. Burada biz de siyaset yapıyoruz, bizim de fikrimizi alsaydınız" dediği ileri sürüldü. İddiaya göre Tugay, Genel Merkez'den Utku Gümrükçü'nün atanmasına ilişkin kararın durdurulmasını ve geri alınmasını talep etti. Ancak CHP yönetiminin bu talebe olumlu yanıt vermediği öne sürüldü.

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Foto - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak

Tugay'ın söz konusu atamanın İzmir teşkilatında ve yerel siyasette karşılıklarının dikkate alınması gerektiğini savunduğu, alınan kararın yeniden değerlendirilmesini istediği iddia edildi. İddiaya göre görüşme sırasında CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı da devreye girerek CHP'nin kurumsal bir parti olduğunu vurguladı. Sarı'nın, Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların değiştirilmesinin mümkün olmadığını ifade ettiği öne sürüldü. CHP yönetiminin kararın arkasında durmasıyla birlikte taraflar arasındaki görüş ayrılığının daha da derinleştiği iddia edildi.

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Yorumlar

Mehmet

Bunlarda hiç mi doğru düzgün biri yok işleri güçleri hep dalaveracılık o kadar gücü hizmet etmek için verseydiniz
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