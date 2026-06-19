İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın CHP’den neden istifa ettiği ortaya çıktı! Bu iddia kulisleri sallayacak
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, istifa öncesinde CHP Genel Merkezi ile kritik bir atama nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Tugay'ın, Çağatay Güç'ün görevden alınarak yerine Utku Gümrükçü'nün atanmasına karşı çıktığı ve kararın geri çekilmesini istediği öne sürülürken, CHP yönetiminin ise MYK kararlarının değiştirilemeyeceği yönünde yanıt verdiği iddia edildi.