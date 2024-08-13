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Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

2024-08-13 15:21:39
Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaştı.

#1
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

En son Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Öte yandan yaşanan kazalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 3 gündür karayollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.

#3
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllar arasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.

#4
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.

#5
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirlerarası otobüs kazaları sayısı belli oldu.

#6
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirlerarası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023’te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

#7
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

En çok kullanılan markalar - Türkiye otobüs pazarında en büyük pay Mercedes-Benz Travego yer alıyor.

#8
Foto - Otobüs kazalarında korkunç tablo! Mercedes detayı dikkat çekti

Açık ara önde olan Mercedes Benz'i takip eden diğer markalar arasında; Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania, Temsa bulunuyor.

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