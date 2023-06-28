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Yaşam
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Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

2023-06-28 16:23:06
Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

4 kişilik ailede 100 bin liraya kadar çıkan 5 yıldızlı otel fiyatları, yerli tatilcileri karavanlara yöneltti.

#1
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

Kurban Bayramı tatilini Antalya’da geçirmek isteyip yüksek otel fiyatlarına gücü yetmeyen vatandaşlar, denize sıfır noktalara karavanlarla gelerek bedava tatilin keyfini sürüyor. Bir tarafında 5 yıldızlı oteller, bir taraflarında da dünyaca ünlü sahil yer alan karavancılar, "Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka" diyerek tatilin tadını çıkardıklarını dile getirdi.

#2
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

Turizmin başkenti Antalya’da 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Bölgedeki oteller bayramdan günler öncesinde doluluğunu ilan ederken, fiyatları da cep yakıyor.

#3
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

Özellikle denize sıfır 5 yıldızlı otellerde 4 kişilik bir aile için her şey dahil fiyatlar 100 bin liraya kadar çıkarken, karavanı olan tatilciler ise bu tatili sadece yakıt parasıyla atlatıyor. Elektriği güneş panellerinden, suyu da depolarına dolduran karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne sıfır 5 yıldızlı otellerin arasında bedava tatilin keyfini sürüyor.

#4
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

Sahil kısmındaki caddelerde kıyı şeridine park eden karavancılar, turistlerin yanı sıra otelleri tercih eden yerli tatilcileri de adeta kıskandırıyor.

#5
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

Ankara’dan Antalya’ya tatile gelen Rafet Çetin her yaz kente gelerek tatil yaptığını anlattı. Otel fiyatlarının oldukça pahalı olduğundan bahseden Çetin, emekli olduğunu ve gücünün otellere yetmeyeceğini ifade etti. Çetin, karavanın maddi yönden avantajlarına işaret ederek şunları söyledi:

#6
Foto - Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

“Bu hem binek arabamız hem evimiz oluyor. Suyumuz, elektriğimiz her şeyimiz var. 43 senede karavanla gezmediğim yer kalmadı. Sadece yakıta para veriyorum. Yeme içme konusunda evinde olsan da zaten para gidiyor. Konaklamaya para yok burada. 7 bin 500 lira maaş alıyorum, otelde tatil nasıl yapacağım? 5 yıldızlı otelde kalmam bunda kalırım. Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka.”

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