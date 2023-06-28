Otel fiyatları artınca karavanlara ilgi arttı

“Bu hem binek arabamız hem evimiz oluyor. Suyumuz, elektriğimiz her şeyimiz var. 43 senede karavanla gezmediğim yer kalmadı. Sadece yakıta para veriyorum. Yeme içme konusunda evinde olsan da zaten para gidiyor. Konaklamaya para yok burada. 7 bin 500 lira maaş alıyorum, otelde tatil nasıl yapacağım? 5 yıldızlı otelde kalmam bunda kalırım. Sıfır maliyet, bunun zevki bambaşka.”