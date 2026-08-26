Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda ani geri çekilme olacak mı?

"ÇİN HÂLÂ ALTIN ALIYORSA DEMEK Kİ BU UCUZDUR" Çin sadece haziran ayında 40 ton altın aldı. Çin de diğer devletler de biliyorsunuz geçtiğimiz 2 yıl boyunca altın aldı. En fazla Polonya altın almıştı, Rus işgaline karşı. Şimdi Çin altın alıyor. Çin aslında hem kendi parasını burada rezerv para ilan etmek istiyor hem de ABD'ye karşı bu yenilmez olan ekonomik durumunu pekiştirmeye çalışıyor. Şimdi burada baktığımızda Çin'in altın alımları ve diğer devletlerin altın alımları demek o ki altın şu anda ucuz. Ülke merkez bankaları altını yüksekten mi toplar, düşükten mi? Tabii ki düşükten toplar. Bizim merkez bankamızın bu sene içinde, bu sene başında ve geçen sene yaptığı gibi zamanı gelirse de altın satabilir, kâr elde etmek amacıyla. Çin Merkez Bankası hâlâ altın alıyorsa demek ki bu ucuzdur. Çin'in altını almaya devam edecek olması da dünyanın en büyük ekonomisi olduğundan yola çıkarak altın fiyatlarını pek tabii yükseltecektir.