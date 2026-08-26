Altın alacaklar dikkat! Fiyatlarda ani geri çekilme olacak mı?

"ANİ BİR GERİ ÇEKİLME BEKLEMİYORUM" Peki, geri çekilme noktasında ne olur? Geri çekilme noktasında ani bir geri çekilme görebilir miyiz? Tahminim o ki ani bir geri çekilme görmeyiz. Çünkü ABD şu anda suya sabuna dokunmadan, savaşa dokunmadan sadece kendi yanında yöresindekilerle uğraşıyor. Biliyorsunuz Kanada'ya, "51. vilayet gibi aslında işlem yapıyorsun ama eyaletin gerektirdiği şeyleri de yapmıyorsun bana karşı, yükümlülüğü yapmıyorsun" dedi Trump. İşte aslında ABD kendi içine dönerek ve seçime kadar bu böyle devam edecek. O yüzden altının daha da dolara ucuzladığı bir dönemi göreceğiz seçimlere kadar. Altın fiyatlarının yukarı yönlü gideceğini göreceğiz. Ani bir geri düşüş çok fazla beklemiyorum. Bakın, Brent petrolde 90 doların altına indi, 85 dolar civarında. O yüzden ben altında seçimlere kadar, Kasım ayına kadar ani bir düşüş beklemiyorum.