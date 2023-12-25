Osmanlı’dan günümüze: Hacı Muratlar Mescidi

Projenin kontrol mühendisliğini yürüten İl Özel İdaresi mimarı Hüseyin Ersoy, bu mescidin, ailesiyle Kafkasya'dan Anadolu'ya göç eden Hacı Murat'ın torunlarının, 1908'de onun anısına bu mescidi yaptırdığı bilgisini verdi. Restorasyona değinen Ersoy, şunları kaydetti: "Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğündeki mühendis arkadaşlarla restorasyonu tamamlamak üzereyiz. Şubat ayında başladığımız restorasyon çalışmaları 2-3 hafta sonra tamamlanacak. Kestane ağacından yapılan taşıcı sistemle inşa edilmiş, Bağdadi yapım tekniği ile yapılmıştır. Zemin iyileştirmesi yaptık, yapıdaki denge bozukluğunu giderdik. Çürüyen ahşap elemanları yenisiyle değiştirdik. Mümkün olduğu kadar orijinaline yakın bir şekilde restore ediyoruz. Meydan düzenlemesiyle burası güzel bir ibadet alanına dönüşecektir. Ayrıca mescidimizin yanındaki meşe ağacı da tarihi bir ağaçtır. Bu ağaç, minare gibi üzerinde ezan okunması görevini de yapmıştır. Biz de bunu koruyarak ahşap bir merdivenle tekrar ezan okunmasını sağlayacağız." Fevziye Köyü Muhtarı Necmi Yüksel ise tarihi mescide gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, restorasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu. Hacı Murat'ın torunlarından Ferhat Erbakış da büyük dedesinin, 1864'te Kafkasya'dan büyük göçle önce Rumeli'ye, oradan da Şam'a, son olarak bu köye geldiğini aktardı. Fevziye'de yaklaşık 20 hanenin tamamında Hacı Murat'ın torunlarının yaşadığını bildiren Erbakış, "Mescidimiz dökülmeye başlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına, İl Özel İdaresine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Sahip çıktılar ve en az 100 sene daha böyle gidecek. Bizim çocukluğumuzda bu ağacın üzerindeki platformda ezan okunurdu. Şimdi devam edeceği için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.