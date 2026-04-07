Osmanlı yadigarı! Bakan Uraloğlu'ndan Hicaz Demir Yolu mesajı

"Umman, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye hattından enerji taşınabilecek mi?" sorusunu Uraloğlu, "Teknik olarak ilk etapta kara yolu ve demir yolu düşünüyoruz. Ama elbette enerji nakil hattı olarak da bunu konuşmamızda fayda var." şeklinde cevapladı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, kara ve demir yoluyla umre ziyaretlerine ilişkin ise şunları söyledi: "Amman Büyükelçimizle konuştum. Esasında umre ziyaretlerine kara yoluyla giden epey vatandaşımız olmuş. Bu uçuşların da (ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle) biraz sıkıntıya girmesiyle beraber. Hele hele hızlı demir yolu yapınca, 150-200 kilometrelere çıkacak bir yol yaparsak; hem yük hem yolcu taşımacılığıyla kesinlikle bu anlamda bir hac ziyareti de, ya da bütün bölgedeki kültür turizm ziyareti de söz konusu olacak. Bunu çok amaçlı kullanmalıyız. Yani esas amacımız burada yük taşımak, ama aynı zamanda yolcu da taşıyabilmeliyiz. Zaten yeni projelerimizi böyle inşa ediyoruz."