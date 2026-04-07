Osmanlı yadigarı! Bakan Uraloğlu'ndan Hicaz Demir Yolu mesajı

Uraloğlu, Amman'daki toplantılarda Suriye ve Ürdün tarafının Hicaz Demir Yolu konusundaki tespitlerinin ele alındığını söyleyerek şunları kaydetti: "Herkes elindeki bilgileri bizim teknik komisyonumuzda konuşacak. Ondan sonra zannediyorum ki bu yıl içerisinde proje ile ilgili ve diğer tüm kararlar da alınmış olur, inşallah önümüzdeki sene de burada bir inşaata başlamış oluruz." Türkiye, Suriye ve Ürdün hattının coğrafi önemine vurgu yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Burada tabi (Kızıldeniz’deki ) Akabe Limanı çok çok kıymetli gerçekten. Diğer taraftan hem Suriye hem de Türkiye'deki Akdeniz limanları kıymetli ve oradan da dediğim gibi Avrupa'ya uzanacak. Zaten siz Türkiye'ye çıkardınız mı bu hattı Karadeniz, Akdeniz ve Ege'ye ulaşmış oluyorsunuz. Ama bu taraftan da Akdeniz limanına gittiğimizde esasında biz Kızıldeniz ve Afrika'ya ulaşmış oluyoruz. Gerçekten böyle hani üç ülkenin neredeyse Orta Doğu’dan Avrupa'ya uzanan, Afrika'ya uzanan tam bir ayak teşkil edilmiş olacak."