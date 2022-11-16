Osmanlı ve Genelkurmay'a dayanıyor! “gizli tarih belgeler” yayınlandı

ASALA’nın gizli şifreleri çözülüyor Adana Valiliğinin destekleri ile yayınlanan kitapta yer alan gizli belgelerden elde edilen bilgilere göre, 10 Kasım 1919 tarihinde Valilikte Sekreter olarak çalışan Kemal Bey’in makamında öldürülmesi olayına adı karışan Ermeni milisler içinde bulunan Mıgırdıç Yanıkyan, aradan geçen yıllar sonra 1973 yılında ABD Kaliforniya’da bir otelde Türk diplomatlar Bahadır Demir ve Mehmet Baydar’ın öldürülmesi olayının da faili. Yanıkyan, bu eylemi Ermeni ASALA terör örgütü adına gerçekleştirdi. Cezmi Yurtsever kitapla ilgili, "Adana Valiliğinin destekleri ile yayınlanan Türk arşivlerinden gizli belgelere yer verilen Bir Destandır Adana’nın Kurtuluşu kitabı konuya ilgi duyan herkes için temel bir kaynaktır. Çalışmalarımıza destek veren saygıdeğer Adana Valisi Süleyman Elban ve ilgili kuruluşlara teşekkür ederim" dedi.