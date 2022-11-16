2022-11-16 15:43:24 Osmanlı ve Genelkurmay'a dayanıyor! “gizli tarih belgeler” yayınlandı
Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever'in kaleme aldığı kitapta, Osmanlı’nın son zamanlarında Çukurova ve çevresinde yaşanan önemli olaylarla ilgili olarak 1895 yılında tutsak edilen 414 Osmanlı askerinin Maraş Zeytun’da Ermeni kadın militanlar tarafından vahşi bir şekilde öldürülmesi, 1909 yılı Nisan ayında Adana’da yaşanan iç savaşın çıkmasında ve şehrin harabeye dönmesinden sorumlu tutulan Ermeni Papaz Muşeg’in gizli raporu, 1915 olaylarında 700 bin Türk yurttaşının toplu göç yapması ile ilgili harita, Osmanlı Arşivinde bulunan Ermenice basılmış nüfus haritalarında 1.5 milyon Ermeni’nin soykırıma uğradığı görüşlerinin doğru olmadığını gösterir bilgi ve belgelere de yer veriliyor.