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Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

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Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

2024-03-11 14:27:49
Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

Türk mutfağı kadar Osmanlı saray mutfağı da Türkiye'nin damak lezzetini gözleri önüne seriyor. Osmanlı döneminde padişahların en çok tercih ettiği yemekler belli oldu. Bakın hangi padişah hangi yemeği daha çok seviyormuş? İşte padişahların en sevdiği yemekler… Günümüzde Osmanlı Saray mutfağına olan ilgi her geçen gün artarken en sevilen lezzetlerde merak konusu oluyor. Hem farklı hem de bilindik birçok farklı lezzet yer alırken padişahların en çok hangi yemeği sevdiği de araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakın hangi padişah hangi yemeği daha çok seviyormuş? İşte padişahların en sevdiği yemekler…

#1
Foto - Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

Fatih Sultan Mehmet: Tandır kebabı, mendene, kestaneli bulgur pilavı, kavunlu zerde, havyar, kuşbaşı etle yapılan ekşili çorba.

#2
Foto - Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

Kanuni Sultan Süleyman: Kuzu ve serçe etleri, geyik ve balıketi olup, bunlara oğlak, tavuk da ekleniyor.

#3
Foto - Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

Sultan Abdülaziz: Hünkar beğendi

#4
Foto - Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

II. Mahmud: Ballı Mahmudiye

#5
Foto - Osmanlı padişahlarının damak lezzeti belli oldu! Bakın hangi padişah hangi lezzetin müptelasıymış

III. Ahmed: Bamyacıbaşı

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