"Derin Devlet" Temalı Paylaşımlar Ne Amaçlıyor? Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş açıkladı...
Son dönemde sosyal medya platformlarında ve çeşitli dijital mecralarda, geçmiş yıllara ait siyasi açıklamaların ve röportaj kayıtlarının yeniden dolaşıma sokulması dikkat çekiyor. Özellikle eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren, eski Başbakanlar Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi devlet yönetiminde görev almış isimlerin “derin devlet” kavramına ilişkin geçmişte yaptıkları değerlendirmeleri içeren videoların yoğun biçimde paylaşılması, kamuoyunda çeşitli tartışmaları beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş, söz konusu içeriklerin yalnızca tarihsel bir hatırlatma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, dijital çağda algı yönetimi ve psikolojik etki operasyonlarının farklı yöntemlerle yürütülebildiğine dikkat çekti.

Akkuş, son günlerde sistematik şekilde dolaşıma sokulan videoların belirli bir kamuoyu algısı oluşturmayı hedefleyebileceğini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçmiş dönemlerde devlet yönetiminde görev almış siyasetçilerin ve yöneticilerin açıklamalarının belirli bir zaman diliminde yeniden gündeme taşınması tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Özellikle genç kuşakların yoğun olarak kullandığı sosyal medya platformlarında bu tür içeriklerin yaygınlaştırılması, toplumsal hafızanın belirli bir yönde şekillendirilmesi ve kamuoyunda farklı algıların oluşturulması amacı taşıyabilir.” Doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olalım! Dijital ortamda yayılan içeriklerin yalnızca bilgi verme amacıyla paylaşılmadığını belirten Akkuş, bazı paylaşımların toplumun güven duygusunu zedelemeyi, korku ve belirsizlik ortamı oluşturmayı veya devlet kurumlarına yönelik şüphe duygusunu artırmayı hedefleyebileceğini söyledi.

“Bugün bilgi savaşlarının en önemli araçlarından biri sosyal medyadır. Geçmişe ait görüntülerin, açıklamaların ve söylemlerin belirli bir kurgu içerisinde yeniden servis edilmesi, kamuoyunun nabzını ölçmeye yönelik bir girişim olabileceği gibi farklı psikolojik operasyonların da parçası olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın özellikle doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.”

Taner Akkuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, geçmişte yaşanan krizler ve darbe girişimlerinde milletin demokratik iradesini ortaya koyduğunu hatırlattı. “Türk milleti tarih boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü tehdit karşısında sağduyusunu korumuş, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla hareket etmiştir. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği kararlılık, demokratik iradeye sahip çıkma konusundaki hassasiyetini açık şekilde ortaya koymuştur. Bu nedenle toplumumuzun korku, kaos veya güvensizlik ortamına sürüklenmesini hedefleyen girişimlerin başarılı olması mümkün değildir.”

Akkuş, son dönemde artan “derin devlet” temalı içeriklerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların bilgi kaynaklarını sorgulamalarının ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerinin önem taşıdığını ifade etti. Uzmanlar da dijital çağda kamuoyunu etkileyen içeriklerin yalnızca görünen mesajlarından ibaret olmadığını, içeriklerin paylaşım zamanı, hedef kitlesi ve yayılma biçiminin de dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu dijital platformlarda yayılan tarihsel ve siyasi içeriklerin, zaman zaman toplumsal psikolojiyi etkilemeye yönelik stratejik iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Kamuoyu uzmanları, vatandaşların sosyal medyada karşılaştıkları içerikleri sorgulayan bir yaklaşım benimsemelerinin, bilgi kirliliği ve manipülasyon girişimlerine karşı en etkili savunma yöntemlerinden biri olduğunu ifade ediyor.

