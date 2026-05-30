“Derin Devlet” Temalı Paylaşımlar Ne Amaçlıyor? Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş açıkladı...

Akkuş, son dönemde artan “derin devlet” temalı içeriklerin eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşların bilgi kaynaklarını sorgulamalarının ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerinin önem taşıdığını ifade etti. Uzmanlar da dijital çağda kamuoyunu etkileyen içeriklerin yalnızca görünen mesajlarından ibaret olmadığını, içeriklerin paylaşım zamanı, hedef kitlesi ve yayılma biçiminin de dikkatle analiz edilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle gençlerin yoğun olarak bulunduğu dijital platformlarda yayılan tarihsel ve siyasi içeriklerin, zaman zaman toplumsal psikolojiyi etkilemeye yönelik stratejik iletişim faaliyetlerinin bir parçası olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Kamuoyu uzmanları, vatandaşların sosyal medyada karşılaştıkları içerikleri sorgulayan bir yaklaşım benimsemelerinin, bilgi kirliliği ve manipülasyon girişimlerine karşı en etkili savunma yöntemlerinden biri olduğunu ifade ediyor.