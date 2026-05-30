Ali Koç'un sessizliğinin nedeni belli oldu: Fenerbahçe değil La Liga devi
Ali Koç'un sessizliğinin nedeni belli oldu: Fenerbahçe değil La Liga devi

Fenerbahçe başkanlık seçimleri sürecinde Ali Koç'un yaşadığı derin sessizlikle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertli camiada Ali Koç’un adeta köşesine çekilerek yarışı uzaktan izlemesinin arkasındaki asıl nedenin, İspanyol devi Sevilla’nın satın alma operasyonu olduğu iddia edildi. La Liga’da kalmayı garantileyen kulüpte Sergio Ramos liderliğindeki konsorsiyumun masadan kalkmasıyla oluşan dev boşluğu Ali Koç'un değerlendirmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde yer alan Ertuğrul Eren Ergen, iş yoğunluğu sebebiyle yönetim kurulu listesinden çıktı.

Yaşanan bu gelişme, Türk futbol kamuoyunda ve Fenerbahçe camiasında da büyük bir "sessizliğin" arkasındaki fırtınayı ortaya çıkardı.

Kulislerde konuşulanlara göre; Ali Koç’un Fenerbahçe’deki son başkanlık seçimlerinde adeta bir kenara çekilmesi, sessiz kalması ve yarışın dışında durmayı tercih etmesinin arkasındaki ana nedenlerden biri Sevilla’nın durumuydu.

Sevilla'nın La Liga'da kalmayı garantilemesi, kulübün finansal ve prestij değerini korumasını sağladı. Sergio Ramos'un liderlik ettiği satın alma operasyonunun başarısız olması, kulübe talip olmak isteyen diğer yatırımcılar için büyük bir boşluk oluşturdu.

İddialara göre, Sevilla’nın geleceğine ve kulübün satılması ihtimaline daha net, daha odaklanmış bir şekilde eğilmek isteyen Ali Koç, bu hamleyi gerçekleştirebilmek adına Fenerbahçe’deki başkanlık yarışından uzak durdu.

Ramos liderliğindeki konsorsiyumun devre dışı kalmasıyla birlikte, Ali Koç’un İspanyol devini satın alma veya kulübe büyük ortak olma konusundaki girişimlerini hızlandırabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe başkanlığından ayrılmasının ardından futboldan tamamen kopmak istemeyen Ali Koç'un, Sevilla'daki bu yönetim boşluğunu ve İspanya La Liga’nın küresel cazibesini görerek kulübün çoğunluk hisselerini almak için "ön araştırma" aşamasına geçtiği iddiaları İspanyol basını tarafından sıkça gündeme getirildi. Sevilla'nın borç durumu, hisse yapısı ve piyasa değeri göz önüne alındığında, kulübün kontrol hisselerini satın almak ve kulübe sıcak para enjekte etmek için 150 milyon Euro civarında bir operasyonel bütçe gerektiği konuşuluyor.

