Osmanlı mirası ayağa kalkıyor
Milli Saraylar Başkanlığınca, Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarında üç yıl geride kaldı, master planın yarısı tamamlandı. Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Edirne Sarayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 93 Harbi ile başlayan talihsizlikler sonucu yok olmanın eşiğindeki Edirne Sarayı'nı ihya çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Master plan kapsamında safha safha başlanan çalışmalarda şu ana kadar pek çok çalışmanın tamamlandığını ifade eden Yıldız, Saray-ı Cedide-i Amire (Edirne Sarayı) alanında 11 yapının restore çalışmalarının sürdüğünü anlattı.