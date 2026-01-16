Osmanlı mirası ayağa kalkıyor

"Bu alan bizim için çok önemli. Yaklaşık 80 bin metrekare üzerine kurulmuş, 25 bin metrekare kapalı alanı olan muazzam bir kışla, bir Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası. Ayrıca hududumuza ilk giren yabancı misafirlerin veya gurbetçilerimizin ilk karşısına çıkan tarihi eserlerden bir tanesi. Bu yönüyle burada yaptığımız çalışmaları bu misyona uygun yürütüyoruz. Planlanan çalışmalar tamamlandıktan sonra özellikle Milli Saray koleksiyonlarına ait, Edirne'de kullanılmış koleksiyonlara ait çok seçkin eserlerin yer alacağı bir müze olacak. Bununla birlikte Milli Saraylar Araştırma Merkezinin bir bölümü ve Edirne üzerine, özellikle Edirne ve kültürel miras üzerine çok nitelikli bir kütüphane de burada yer alacak."