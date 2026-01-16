Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı
Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken dünyaca ünlü milyarder Ünlü yaytırımcı Mark Mobius'tan dikkat çeken tahmin geldi.
Mobius Emerging Opportunities Fund’un CEO’su Mobius, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, Çin’in teknoloji alanında attığı adımların etkisiyle Çin borsasındaki yükselişin kalıcı olabileceğini ifade etti.
Altına ilişkin değerlendirmesinde Mobius, mevcut fiyat seviyelerini cazip bulmadığını belirterek, “Bu seviyede kesinlikle almam” dedi. Altında ancak daha düşük seviyelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurgulayan Mobius, “Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim, ama bu aşamada altının peşinden koşmam” ifadelerini kullandı.
Çin borsasına yönelik görüşlerini de paylaşan Mobius, ülkenin teknoloji sektöründe yürüttüğü çalışmaların yatırımcılar açısından oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi.
Çin’in hedefinin, ileri seviye çipler ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojide ABD’yi geride bırakmak olduğunu dile getiren Mobius, “Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil” değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü yatırımcı ayrıca portföyünün yaklaşık yüzde 20’sini nakitte tuttuğunu da sözlerine ekledi.
Mark Mobius kimdir? Mark Mobius, gelişmekte olan piyasalar konusunda dünyanın en tanınmış yatırımcılarından biridir. Uzun yıllar Templeton Emerging Markets Group’ta görev yapan Mobius, bu süreçte gelişen ülke borsalarına odaklanan fonları yönetti ve küresel yatırım çevrelerinde otorite kabul edildi. Daha sonra kendi yatırım şirketi olan Mobius Capital Partners’ı kuran Mobius, özellikle Asya, Çin ve teknoloji odaklı yatırımlara ilişkin analizleriyle biliniyor.
