  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gece yiyin, sabaha kadar yarım kilonuz erisin gitsin: Öyle bir şey yaptı ki.... Tam vücut koruyucu zırh 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler Al sana tarih, al sana karar numarası! AK Parti’den Özgür’e mezarlık rantı cevabı Kaşık kaşık tüketin! Fayda sağlamanın en iyi yolu: Domates soslu makarna tarifi Eskisinden daha kötü sonuçlanabilir! 7 günden fazla sakın kullanmayın Altının kilogram fiyatı yükseldikçe yükseliyor! Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı Türkiye’nin en ünlü hayvanat bahçesi kapatıldı Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 5 bin liraya çıkıyor Bunu kimse bilmiyor: Buzdolabına 1 TL koyunca bakın ne oluyor!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken dünyaca ünlü milyarder Ünlü yaytırımcı Mark Mobius'tan dikkat çeken tahmin geldi.

1
#1
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Mobius Emerging Opportunities Fund’un CEO’su Mobius, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, Çin’in teknoloji alanında attığı adımların etkisiyle Çin borsasındaki yükselişin kalıcı olabileceğini ifade etti.

#2
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Altına ilişkin değerlendirmesinde Mobius, mevcut fiyat seviyelerini cazip bulmadığını belirterek, “Bu seviyede kesinlikle almam” dedi. Altında ancak daha düşük seviyelerin alım fırsatı yaratabileceğini vurgulayan Mobius, “Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim, ama bu aşamada altının peşinden koşmam” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Çin borsasına yönelik görüşlerini de paylaşan Mobius, ülkenin teknoloji sektöründe yürüttüğü çalışmaların yatırımcılar açısından oldukça dikkat çekici olduğunu söyledi.

#4
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Çin’in hedefinin, ileri seviye çipler ve yapay zeka başta olmak üzere teknolojide ABD’yi geride bırakmak olduğunu dile getiren Mobius, “Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil” değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Ünlü yatırımcı ayrıca portföyünün yaklaşık yüzde 20’sini nakitte tuttuğunu da sözlerine ekledi.

#6
Foto - Altını olanlar bu habere dikkat! Ünlü milyarder 'altın almam, peşinden koşmam' dedi, sebebini açıkladı

Mark Mobius kimdir? Mark Mobius, gelişmekte olan piyasalar konusunda dünyanın en tanınmış yatırımcılarından biridir. Uzun yıllar Templeton Emerging Markets Group’ta görev yapan Mobius, bu süreçte gelişen ülke borsalarına odaklanan fonları yönetti ve küresel yatırım çevrelerinde otorite kabul edildi. Daha sonra kendi yatırım şirketi olan Mobius Capital Partners’ı kuran Mobius, özellikle Asya, Çin ve teknoloji odaklı yatırımlara ilişkin analizleriyle biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

Muhtemelen öngörüsüz yada ceoları iyi deĝil .hayatta boşuna dememişler çok bilen çok yanılır diye . bedava olursa alırım diyor uyanık .atı alan Üsküdarı geçti .daha çok beklersin düşmesini .bundan sonra biraz zor düşer altın çağımız nadir elementler çağı gerçek olan bu trump boşuna saldırmıyor sağa sola bence akıl hocalarını değiştir .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi
Gündem

İmamoğlu’nun metresi her şeyi anlattı: Sık sık otel odamda beni ziyaret ederdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu’nun metresi olduğu iddia ..
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi
Gündem

İran ABD’ye teslim oldu! Trump’ın şartlarına boyun eğdi. Petrol tekeli ABD’ ye verildi

RUSEN PRESS'in servis ettiği bilgilere göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale planlarını askıya almasının arkasındaki gerçek neden gü..
Türkiye'den büyük operasyon
Gündem

Türkiye'den büyük operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarda 50 şüphelinin tutuklandığını açıkladı...
Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'
Dünya

Trump'tan 'Pehlevi' açıklaması: 'İran içinde destek göreceği...'

ABD Başkanı Donald Trump, devrik İran şahının oğlu Rıza Pehlevi hakkında açıklamada bulundu.
Benzeri yok! Diyarbakır Mardin ve Şanlıurfa'nın kesiştiği yerde ortaya çıktı!
Dünya

Benzeri yok! Diyarbakır Mardin ve Şanlıurfa'nın kesiştiği yerde ortaya çıktı!

Volkanik arazinin çorak görüntüsü arasında beliren doğal güzellik görenleri şaşırtıyor. Üç büyük ilin kesişim noktasında bulunan ve 'doğal a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23