2024-04-22 08:13:09 Osmanlı alimlerinin 150 yıllık kayıp hikayesi! Kudüs ve Gazze detayı… "Hudutlarımızdan geniş düşünmeliyiz"
Gazeteci, yazar, mütefekkir Sadık Albayrak'ın 'Son Devir Osmanlı Uleması' eseri dört cilt ilave ile yeniden okurlarla buluşuyor. Osmanlı alimlerinin 150 yıllık kayıp hikayesine ışık tutan büyük eser cihan devletinin ilim yolunda katettiği mesafeyi gözler önüne seriyor. Eserin hazırlanış sürecinde 10 binin üzerinde eser okuduğunu dile getiren Albayrak, "Hudutlarımızdan geniş düşünmeliyiz" diyerek Osmanlı bakiyesi toprakları işaret etti. Eserin sekizinci cildinde Kudüs'ün yer aldığının altını çizen Sadık Albayrak "Açıyorsun kitapta o sayfaları Gazze, Hayfa, Halilürrahman... Merkez Kudüs ama bu şehirlerin hepsinde sayısız medrese olduğunu görüyorsun" dedi.