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Osmaniye’de fabrikada çıkan yangında yeni gelişme

2021-06-22 10:27:19
Osmaniye’de fabrikada çıkan yangında yeni gelişme

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

#2
Foto - Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

#3
Foto - Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

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