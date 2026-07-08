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Altın yatırımcısını üzdü!

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AA Giriş Tarihi:

Altın yatırımcısını üzdü!

Yatırımcılarını üzen altının kilogram fiyatı 6 milyon 140 bin 200 liraya geriledi.

#1
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 109 bin lira, en yüksek 6 milyon 274 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 azalışla 6 milyon 140 bin 200 lira oldu.

#2
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 278 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 566 milyon 393 bin 427,98 lira, işlem miktarı ise 1231,81 kilogram oldu.

#3
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 566 milyon 397 bin 923,48 lira olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Altın yatırımcısını üzdü!

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

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