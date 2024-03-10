Osmangazi Köprüsü'nün altında balık keyfi

Çetin, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonunda artış yaşandığına değinerek, "Daha önceden bu kadar istavrit yoktu. Bu sezon daha güzel istavrit çıkıyor. Kış sezonunda bile istavrit tutuyoruz. Yılın 10 ayı yakalıyoruz. Bir ay sonra çinekop, lüfer sezonu başlayacak, onları avlayacağız inşallah." diye konuştu.