2021-07-17 19:58:17 Osman Büyükşen isyan etti: Bunu sormanın anlamı nedir?
Konya'da 3 sene önce evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve bazı televizyon programlarından yaptığı çağrıların sonucunu aldı. Çiftin oğulları Osman Büyükşen, mahkeme çıkışı verdiği ifadesinde katilin kardeşlerinden biri olmadığına sevindiğini söyledi. Diğer yandan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gelen sorulara isyan eden Osman Büyükşen, 'Bana inanıyor musun diye sormanın anlamı nedir?' ifadelerini kullandı.