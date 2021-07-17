Osman Büyükşen isyan etti: Bunu sormanın anlamı nedir?

Savcılık çıkışında soruları yanıtlayan Osman Büyükşen, kardeşlerinin katil zanlısı olmadığına sevindiğini belirterek, "Katilin hiç beklemediğimiz bir sebeple hiç beklemediğimiz bir noktadan gelmesi hepimizi şaşırttı. Ama bir yandan da kardeşlerim olmadığı için memnunum. Daha önce programda bu ihtimal konuşulmuştu fakat olma ihtimali düşük gelmişti hepimize. Tüm Türkiye gibi ben de şoktayım. Annemle babamın acısını tekrar yaşıyorum." dedi.