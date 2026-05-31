Osimhen, Galatasaray'a istemeyerek transfer oldu! Patrice Evra'dan tepki çekecek sözler: Yok artık!
Galatasaray'ın gol makinası için İngiltere'den tepki çeken sözler geldi...
Manchester United'ın efsane isimlerinden Patrice Evra verdiği bir röportajda Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekecek ifadeler kullandı. Evra'nın gündemindeki isimse Victor Osimhen'di. İşte detaylar...
Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen, sarı - kırmızılı formayı giydiği günden beri gösterdiği performansla tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Özellikle uzun yıllardır Premier Lig'de şampiyonluk hasreti çeken Manchester United'ın eski yıldızları, sürekli olarak Nijeryalı golcünün transfer edilmesini tavsiye ediyor. Buna son olarak Patrice Evra da katıldı.
Goal'e konuşan Evra'nın açıklamaları ise Galatasaray taraftarlarını kızdıracak türden. İşte eski Fransız yıldızın Osimhen ile ilgili açıklamaları;
"Victor Osimhen. Galatasaray’a, orada gördüğü sevgiye ve onun nasıl bir oyuncu olduğuna büyük saygı duyuyorum. Manchester United’ın gerçek bir santrfora ihtiyacı var. United’daki forvetlere de büyük saygım var. Ama bizim dönemimizde dört harika forvetimiz vardı. Her kulvarda mücadele etmek istiyorsanız daha fazla santrfora ihtiyacınız olur."
"Victor Osimhen’i gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle karakteri var, kalitesi var. Ayrıca Avrupa tecrübesi de çok güçlü. Fransa’da başarılı oldu, Napoli ile İtalya’da şampiyonluk yaşadı. Ardından Galatasaray ile Türkiye’ye gitti ve harika işler yaptı. Dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen onun çok istediği bir transfer değildi."
"Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Dahası, bu United kadrosunun gerçekten faydalanabileceği bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Bence Manchester United için dönüştürücü bir transfer olur."
"Napoli’de üzerindeki baskıyı düşünün. Kulübü 33 yıl sonra ilk şampiyonluğuna taşıdı. Bu yüzden United’ın hücum hattına liderlik etmek için mükemmel isim. United’da çok büyük etki yaratacağını düşünüyorum. Kulüp yönetiminin onun için harekete geçmesini isterim. Bence tam olarak ihtiyacımız olan oyuncu o.”
