Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

ÖRÜMCEK AĞI DAMAR NEDİR? Çok ince yapıda ve cildimize yakın olarak seyreden venlerimiz (toplardamar) bölgenin kan dolaşımında görev üstlenirler. Bunların bir kısmı genişleyebilir ve adeta bir örümcek ağı görüntüsü verebilirler. Bu nedenle de 'spider' / 'örümcek ağı' venler adını alırlar. Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde karşımıza çıkabilseler de en sık olarak uyluk dış yanında ve baldır üzerinde görülürler. Bazılarında sadece 1-2 noktada kırmızı, mavi veya mor renkte oluşurken, diğerlerinde bacakta ve vücutta çok sayıda alanda gelişirler. ÖRÜMCEK AĞI DAMARLAR NEDEN OLUR? 1) Kalıtım 2) Yaşlanma 3) Hamilelik 4) Hormon içeren ilaçlar (örn. doğum kontrol hapları) 5) Yaşam tarzı ÖRÜMCEK AĞI DAMARLAR NASIL ÖNLENİR? Diğer uygulamalar! 1) Eğer kilonuz fazla veya obez iseniz, sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışın. Kilo fazlası, bacak venlerinin üzerine binen yükü arttırdığı için örümcek ağı venlerine yol açar. 2) Eğer yaptığınız iş sürekli oturmayı veya aynı pozisyonda uzun süre ayakta kalmayı gerektiriyorsa, saatte bir, 1-2 kez yürümeye çalışın. Eğer bunu yapma şansınız yok ise, ayak parmak uçlarınızda yükselip alçalma hareketini birkaç dakika yapın. 3) Ultraviyole ışınlarının yarattığı cilt harabiyeti, kollajen kaybı ve ciltte incelmeyi doğurur. Bu da spider venleri daha fazla görünür hale getirir. Koruyucu kremler, güneşin yaratacağı hasarı ve cilt kanserini önlemede etkili olduğu kadar, örümcek ağı venlerinin oluşumunu da engelleyebilir. 4) Keyif veya iş için giydiklerinize dikkat edin. Dar giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar, bacaklardaki dolaşımı etkileyebilir. Bedeni veya beli dar kıyafetlerden kaçınmaya çalışın. Alçak topuklu veya düz-ortopedik tabanlı ayakkabılar baldır kaslarınızı daha iyi çalıştıracak ve dolaşımı iyileştirecektir. 5) Bacaklarınızı gün sonunda veya içinde, kalbiniz düzeyine yükseltmeniz, bacaktaki kanın kalbe geri dönüşünü arttıracak, bacak venlerinin üzerine binen yükü de azaltacaktır.