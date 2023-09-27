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Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

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Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

2023-09-27 21:52:45
Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

Birçok insanın bacaklarında örümcek ağına benzer kılcal damar oluşumları görürüz. Sağlığınızı ve güzelliğinizi tehdit eden örümcek ve varisli damarlardan 8 doğal yöntem ile kurtulabilirsiniz. Örümcek ağı damar nedir, neden olur? Örümcek ağı damar nasıl geçer?

#1
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

Varisli damarlarla ilgili sorunlar nasıl çözülür? Bu sorunları birkaç hafta içinde siz de çözebilirsiniz! Bu tarifleri uyguladığınızda bacaklarınız sadece inanılmaz görünmeyecek, aynı zamanda varislerin ilerlemesini de engelleyeceksiniz. Bütün detayları öğrenmek ister misiniz? Öyleyse buyurun. Bacaklardaki damarların gerektiği gibi çalışmadığını gösteren başlıca işaret; deri yüzeyinin altında görülebilen örümcek damarlar,...

#2
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

Bacaklardaki damarların gerektiği gibi çalışmadığını gösteren başlıca işaret; deri yüzeyinin altında görülebilen örümcek damarlar, kırmızı veya morumsu kan damarları kümeleridir. İnce damarlardaki bu değişiklik, bacağın içindeki daha büyük damarların işlevini tam olarak yerine getiremediğini anlatan öncü belirtidir. Her gün sizi bir adım ileriye götürmeye uğraşan bacaklarınız için hayat kolay değil. Bacaklarınızdaki damarların ne kadar zorlu bir savaş verdiğini tahmin bile edemezsiniz. Yer çekimine karşı koyarak kanı kalbe geri taşırlar. Bazen damarlar bu zorlu görev karşısında yorulabilir ve olması gerektiği gibi çalışamazlar. Damarların içindeki kapakçıklar zayıflayarak kanın ayaklara doğru akmasına ve damarların içinde birikmesine neden olabilir. Zamanla yüzeysel bacak damarları bükülür ve tıkanır, cilt yüzeyinin altında şişer. Sonuç olarak varisli damar olarak adlandırılan damar rahatsızlığı ortaya çıkar.

#3
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

CİDDİ BİR RİSK VAR! Varis yaygın görülen, her yaştan kadın ve erkeği etkileyen tıbbi bir sorundur. Kötü bir görüntü oluşturmaktan öte bacaklarda ağrı, sızı ve ağırlık hissi gibi fiziksel semptomlara neden olur. Ciddi bir sağlık riski oluşturmazlar ancak tedavi edilmediğinde bacak şişmesi ve deride renk değişikliği gibi komplikasyonlara yol açabilirler. Bununla birlikte, varisli damarlar kan pıhtılaşması veya damarlardan gelen baskının neden olduğu cilt hasarı gibi sorunlarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca enfeksiyon ve ülser riskini artırabilir. ÖNCÜ BELİRTİLER ÖNEMLİ! Bacaklardaki damarların gerektiği gibi çalışmadığını gösteren başlıca işaret, deri yüzeyinin altında görülebilen örümcek damarlar, kırmızı veya morumsu yıldız patlaması şeklindeki kan damarları kümeleridir. Bu ince damarlardaki değişiklik, bacağın içindeki daha büyük damarların işlevini tam olarak yerine getiremediğini anlatan öncü belirtidir. Varisli damarlar bu belirtileri takip eder. Yaş ilerledikçe de daha yaygın hale gelir. Varisli damarlar genellikle aileden gelir ancak hamilelik, obezite, uzun süre ayakta durmak veya oturmak gibi diğer faktörler de gelişimlerine katkıda bulunabilir.

#4
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

ULTRASON DEĞERLENDİRMESİ! Rahatsız edici boyutlarda varisli damarlarınız varsa öncelikle tüm bacak damarlarınızın ultrasonla değerlendirilmesi gerekir. Cilt yüzeyinin altından görülebilen damarlar kanın yaklaşık yüzde 10'unu kalbe geri taşır. Kasların altındaki büyük damarlar geri kalan yüzde 90 için çalışır. Ultrasonla bu damarların düzgün çalışıp çalışmadığına bakılması gerekir. Bu taramanın ardından etkilenen damarlar, aktivite düzeyi, ilaç kullanım durumu gibi faktörlere bağlı olarak doktorunuz sizin için en etkili tedavi yöntemini belirleyecektir.

#5
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

VARİS OLUŞUMUNU ÖNLEME STRATEJİLERİ! Varisli damar oluşumunu veya halihazırda varisli damarlarınız varsa bunların büyümesini önlemeye yardımcı olacak 8 basit strateji var: 1- Aktif olun. Bir egzersiz düzenine uymak muhtemelen varis oluşumunu engellemek için yapabileceğiniz en önemli şey. 2-Özellikle yürüyüş yapmak kanın düzenli bir şekilde akmasını sağlayan baldır kaslarının kasılmasına yardımcı olur. Baldır kasları damarlar için bir kalp gibi hareket eder. 3-Bacak damarlarının sağlığı için daha az ayakta kalıp daha çok oturmanın iyi olduğu gibi yanlış bir inanış var. 4-Çoğunlukla hareketsiz duruyorsanız bu doğru değil. Egzersiz ayrıca varisli damar oluşumunu engelleyecek sağlıklı bir şekilde kilo kalmanıza da yardımcı olur.

#6
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

5- Ayaklarınızı dinlendirin. Akşamları eve geldiğinizde bacaklarınıza ayrı bir özen gösterin. 6-Ayaklarınızın altına bir minder koyarak uzatın. Bu kan akışını hızlandıracak ve damar üzerindeki baskıyı azaltacaktır. 7- Varis çorabı giyin. 8-Varis başlangıcı veya ilerlemiş varisli damarlarınız varsa varis çorabı kullanın. Bu çoraplar bacaklarınıza sıkıca oturur ve kanın hareket etmesine yardımcı olmak için onları hafifçe sıkar. AYAK BİLEKLERİ NEDEN ŞİŞER? Ayak bileklerinde görülen şişlikler çeşitli rahatsızlıkların habercisi olabilir. Böbrek veya karaciğer sorunları, kalp rahatsızlıkları, yetersiz beslenme, tiroit bozuklukları ve anemi dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı ayaklar sıvı tutabilir. Şişmiş bir bilek, bir kan pıhtısı veya yaralanmaya bağlı da olabilir. Her iki ayak bileğindeki şişliklerin en yaygın nedeni ise bacak damarlarındaki yetersiz kapakçıklardır. Bu durum birçok insanda, genellikle varisli damarlarla sonuçlanabilir. Koşucular tarafından tercih edilen destek hortumu veya kompresyon baldır kılıfları giyerek ve ayak bileklerinizi kalp seviyesinin üzerine kaldırarak, damarlardaki yetersiz kapakçıklardan kaynaklanan ayak bileği şişmesini azaltabilirsiniz. Ayak bileği şişmesi hava sıcaklıklarının yüksek olduğu dönemlerde görülüyorsa; derideki küçük kan damarları, ısının kaçmasına izin vermek için genişler ve bu da vücut sıcaklığının yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak bu aynı zamanda, özellikle bacaklarda olmak üzere çevre dokulara normal miktardan daha fazla sıvı sızabileceği anlamına gelir. Tuz alımınızı azaltarak sıcak havalarda ayak bileği şişmesini önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

#7
Foto - Örümcek damar ve varisli damarlarla mücadelede 8 doğal çözüm! Eski dönemi tarifine ait iyi yapan tarifini yapın

ÖRÜMCEK AĞI DAMAR NEDİR? Çok ince yapıda ve cildimize yakın olarak seyreden venlerimiz (toplardamar) bölgenin kan dolaşımında görev üstlenirler. Bunların bir kısmı genişleyebilir ve adeta bir örümcek ağı görüntüsü verebilirler. Bu nedenle de 'spider' / 'örümcek ağı' venler adını alırlar. Vücudumuzun herhangi bir bölgesinde karşımıza çıkabilseler de en sık olarak uyluk dış yanında ve baldır üzerinde görülürler. Bazılarında sadece 1-2 noktada kırmızı, mavi veya mor renkte oluşurken, diğerlerinde bacakta ve vücutta çok sayıda alanda gelişirler. ÖRÜMCEK AĞI DAMARLAR NEDEN OLUR? 1) Kalıtım 2) Yaşlanma 3) Hamilelik 4) Hormon içeren ilaçlar (örn. doğum kontrol hapları) 5) Yaşam tarzı ÖRÜMCEK AĞI DAMARLAR NASIL ÖNLENİR? Diğer uygulamalar! 1) Eğer kilonuz fazla veya obez iseniz, sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışın. Kilo fazlası, bacak venlerinin üzerine binen yükü arttırdığı için örümcek ağı venlerine yol açar. 2) Eğer yaptığınız iş sürekli oturmayı veya aynı pozisyonda uzun süre ayakta kalmayı gerektiriyorsa, saatte bir, 1-2 kez yürümeye çalışın. Eğer bunu yapma şansınız yok ise, ayak parmak uçlarınızda yükselip alçalma hareketini birkaç dakika yapın. 3) Ultraviyole ışınlarının yarattığı cilt harabiyeti, kollajen kaybı ve ciltte incelmeyi doğurur. Bu da spider venleri daha fazla görünür hale getirir. Koruyucu kremler, güneşin yaratacağı hasarı ve cilt kanserini önlemede etkili olduğu kadar, örümcek ağı venlerinin oluşumunu da engelleyebilir. 4) Keyif veya iş için giydiklerinize dikkat edin. Dar giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar, bacaklardaki dolaşımı etkileyebilir. Bedeni veya beli dar kıyafetlerden kaçınmaya çalışın. Alçak topuklu veya düz-ortopedik tabanlı ayakkabılar baldır kaslarınızı daha iyi çalıştıracak ve dolaşımı iyileştirecektir. 5) Bacaklarınızı gün sonunda veya içinde, kalbiniz düzeyine yükseltmeniz, bacaktaki kanın kalbe geri dönüşünü arttıracak, bacak venlerinin üzerine binen yükü de azaltacaktır.

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