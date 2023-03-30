Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Ayrıca vücut için son derece gerekli ve besinler ile alınması zorunlu olan amino asitlerin ve bazı yağ asitlerinin kefirin bileşiminde bulunduğu saptanmıştır. Kefir yüksek besin değeri ve iyi bir protein kaynağı olduğu için Ramazan döneminde oruç tutarken uzun süren açlıklarda tok kalmamızı sağlamaktadır” diye konuştu.