  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
13
Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

2023-03-30 10:10:23
Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Bağırsak sendromu, hipertansiyon, kronik hastalıkların risklerini, metabolik bozukluklar, kolesterol, maya enfeksiyonları, yara, diyabet, kilo kontrolü ve kanser gibi birçok hastalıklarda tedavi sürecine önemli katkıda bulunuyor. Kefirin günlük beslenmede çok önemli bir süt ürünü olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Kara, "Kefir yüksek besin değeri ve iyi bir protein kaynağı olduğu için ramazanda oruç tutarken uzun süren açlıklarda tok kalmamızı sağlamaktadır” dedi.

#1
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Süt grubu besinlerin protein, kalsiyum, B2 vitamini ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin ögesinin önemli kaynağı olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Aslıhan Kara, günlük beslenmede çok önemli bir süt ürünü olan kefirin ramazan beslenmesindeki yeri hakkında bilgilendirmede bulundu.

#2
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

İYİ BİR PROTEİN KAYNAĞI Kefirin önemli bir protein ve kalsiyum kaynağı olması nedeniyle oruç tutanların iftar ve sahur öğünlerinde kefire yer verebileceğini belirten Diyetisyen Aslıhan Kara, “Kefir, sütteki tüm besin maddelerini içermektedir.

#3
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Ayrıca vücut için son derece gerekli ve besinler ile alınması zorunlu olan amino asitlerin ve bazı yağ asitlerinin kefirin bileşiminde bulunduğu saptanmıştır. Kefir yüksek besin değeri ve iyi bir protein kaynağı olduğu için Ramazan döneminde oruç tutarken uzun süren açlıklarda tok kalmamızı sağlamaktadır” diye konuştu.

#4
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

SAĞLIKLI BESLENMEDEKİ ÖNEMİ ARTIYOR Günümüzde hastalıklardan korunmak ve sağlıklı bir yaşama sahip olabilmek için probiyotik gıdaların tüketiminin artış gösterdiğine dikkat çeken Diyetisyen Kara, kefirin sağlık açısından faydalarını şöyle anlattı:

#5
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

“Kefir, 50'den fazla probiyotik bakteri ve maya türü içeren doğal bir kompleks fermente süt ürünüdür. Sağlıklı beslenmedeki yeri giderek önem taşımaktadır. Kefir üretiminde oluşan bazı vitaminler ve çeşitli metabolitler, insanın bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini olumlu etkilemektedir.

#6
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Kefir birçok antioksidana sahip olup, özellikle istenmeyen bağırsak sendromu, hipertansiyon, kronik hastalıkların risklerini, metabolik bozukluklar, kolesterol, maya enfeksiyonları, yara, diyabet, kilo kontrolü ve kanser gibi birçok hastalıklarda tedavi sürecine önemli katkıda bulunmaktadır.”

#7
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

GÜNDE 2 BARDAKTAN FAZLA TÜKETMEYİN Kefir tüketiminde ölçüye dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Diyetisyen Kara, “Kişiye göre günlük tüketim miktarı değişse de gün içerisinde en fazla 2 bardak tüketilmelidir. Çocuklar için ise günlük tüketim miktarı 1 bardak olarak önerilebilir” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

MİDE VE BAĞIRSAK SORUNLARINA İYİ GELİYOR Diyetisyen Kara, kefirin mide ve bağırsak sorunu olanlara faydalarını ise şöyle açıkladı: “Kefir, bağırsak florasında yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlamakta, patojenlerin bağırsaklara yerleşmesini önlemekte ve bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlığın önlenmesinde katkı sağlamaktadır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum vb. minerallerin emilimlerini artırmaktadır.

#9
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Mayalanmadan sonra süt içerisindeki laktoz yüzde 75 oranında azaldığı için, laktoza duyarlı kişiler kefiri güvenli bir şekilde tüketebilmektedirler. Taze kefirin, mide kaslarının çalışması ve midenin daha hızlı boşalmasında, mide asitliğinin düşmesinde, ağrı ve sindirim rahatsızlıklarının azalmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Ayrıca helikobakter pilorinin neden olduğu ülserlerin tedavisinde kefir kullanıldığında bu bakterinin üremesinin engellendiği görülmüştür.”

#10
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

ENFEKSİYONLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ UYARIYOR Beslenme ve bağışıklık sistemi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulayan Diyetisyen Kara, “Kefirin bağışıklık mekanizması üzerine düzenleyici etkisi olduğu hem insanlarla yapılan çalışmalarda hem de hayvan deneylerinde gösterilmiştir. Kefirde bulunan laktik asit bakterilerinin, immün sistem üzerine yapılan tedavilerinde, verilen ilaçların etkinliğini artırdığı belirtilmektedir. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini uyarma özelliği de bulunmaktadır” dedi.

#11
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

DEPRESYON AZALTICI ÖZELLİĞİ VAR Kefirin bir fermente süt ürünü olup, laktoz intoleransı olan kişiler için de ideal bir içecek olduğunu ifade eden Diyetisyen Kara, “Kefir hafif bir sinir yatıştırıcı ve depresyon azaltıcıdır. Kefir içindeki mikroorganizmalar bol miktarda vitamin sentezi yaparlar. Kefir mikroorganizmalarının ürettiği biyotin, diğer B kompleks vitaminlerinin emilimini de artırır.

#12
Foto - Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…

Kefir, içinde bulunan özel bir madde nedeniyle kronik hepatit, mültipl skleroz hastalıklarında tedavi edici niteliğe sahip, ucuz ve doğal bir beslenme seçeneklerindendir. Güvenli ve ekonomik olması nedeniyle, kefirin beslenme potansiyeline küresel olarak büyük bir ilgi vardır. Bir dizi sağlığı geliştirici özelliği nedeniyle fonksiyonel bir gıda olarak kefir, günlük beslenmemizde artık daha fazla yer almaktadır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Muharrem İnce Ece Üner'i kapak cevapla rezil etti!
Siyaset

Muharrem İnce Ece Üner'i kapak cevapla rezil etti!

TV 100 canlı yayınında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini sıkıştırmaya çalışan Ece Üner'i verdiği rezil etti...
Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı
Gündem

Fatih Erbakan'dan şaşırtan Kanal İstanbul çıkışı

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan, katıldığı bir yayında 'Kanal İstanbul'a karşı mısınız?' sorusunu cevapladı.
7'li koalisyonda sıcak gelişme! Fotoğraflar ortaya çıkınca apar topar görevden alındı
Siyaset

7'li koalisyonda sıcak gelişme! Fotoğraflar ortaya çıkınca apar topar görevden alındı

Yolsuzluk ve rüşvet suçundan yargılanan Demokrat Partili Ekrem Eray Arda görevden alındı. Arda’nın adı 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kıl..
Bakan Bilgin duyurdu! Ek ödeme yapılacak
Ekonomi

Bakan Bilgin duyurdu! Ek ödeme yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT işlemlerinin hızlandırılması için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarımıza ilave fazla ..
Kılıçdaroğlu'na
Gündem

Kılıçdaroğlu'na "Hoş geldiniz, güle güle" demişti! Muharrem İnce'den açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nu "Kemal B..
Oda TV hem sövüyor, hem parasını alıyor!
Medya

Oda TV hem sövüyor, hem parasını alıyor!

Hakaret içerikli haberinde Nureddin Yıldız Hoca'yı hedef alan Oda TV, aynı haberin içinde dindarlara hitap eden Mirasımız Derneği'nin zekat ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23