2023-03-30 10:10:23 Oruçluyken tok tuttuğuna bakmayın! Asıl şifası kendinde…
Bağırsak sendromu, hipertansiyon, kronik hastalıkların risklerini, metabolik bozukluklar, kolesterol, maya enfeksiyonları, yara, diyabet, kilo kontrolü ve kanser gibi birçok hastalıklarda tedavi sürecine önemli katkıda bulunuyor. Kefirin günlük beslenmede çok önemli bir süt ürünü olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Kara, "Kefir yüksek besin değeri ve iyi bir protein kaynağı olduğu için ramazanda oruç tutarken uzun süren açlıklarda tok kalmamızı sağlamaktadır” dedi.