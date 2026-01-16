Ortopedide yapay zekâ dönemi: Robot destekli tedaviyle hata payı azalıyor

Küçük çocuklarda duruş bozukluğu, kamburluk ve skolyoz gibi problemlerin geçmiş yıllara göre arttığını belirten Dr. Coşkun, şöyle konuştu: "Bu tür rahatsızlıklar son derece önemli ve ne kadar erken müdahale edilirse tedavi süreci o kadar başarılı oluyor. Ortopedik hastalıklarda en önemli nokta, mümkünse hastalığın hiç ilerlememesini sağlamak. Önleyici yaklaşımlar bu nedenle büyük değer taşıyor. Ancak bir hastalık ortaya çıkmışsa da erken tanı sayesinde çok daha hızlı ve etkili bir şekilde tedavi sürecine başlanabiliyor."