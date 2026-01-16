Ortopedide yapay zekâ dönemi: Robot destekli tedaviyle hata payı azalıyor
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, ortopedi ve travmatolojide robot teknolojileri ile yapay zekânın hızla yaygınlaştığını ve bu sayede kişiye özel tedavi planlamasında hata payının en aza indiğini vurguladı. Doç. Dr. Coşkun, "Yapay zeka, hangi tedavi yönteminin hangi hasta için daha uygun olduğu, hangi yöntemlerin tercih edilmemesi gerektiği gibi konularda önemli katkılar sağlıyor" dedi.