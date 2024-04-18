Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen takımlar olurken; sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşuldu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazandı. Bir anda tüm dünyanın gündemine oturan görüntüler hızla yayılırken, küçük köpeğin yaptığı yarı final için tahminlerinin de tutup tutmayacağı merak konusu oldu. Sevimli köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etti.