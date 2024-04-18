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Spor
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Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

2024-04-18 14:58:55
Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarında Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen takımlar olurken; sonuçlardan çok tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek konuşuldu. Küçük köpek hangi takımın sepetine basket attıysa çeyrek final eşleşmesini o takım kazandı. Bir anda tüm dünyanın gündemine oturan görüntüler hızla yayılırken, küçük köpeğin yaptığı yarı final için tahminlerinin de tutup tutmayacağı merak konusu oldu. Sevimli köpek 2024 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak olan takımı da tahmin etti.

#1
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Şampiyonlar Ligi yine muhteşem maçlara sahne oldu, İngilizler hüsran yaşadı. Gecenin maçında Real Madrid, Manchester United'i penaltı atışlarıyla mağlup ederken; Bayern Münih de bir diğer İngiliz takımı olan Arsenal'i saf dışı bıraktı. Böylelikle Dortmund ve PSG’nin ardından Real Madrid ve Bayern Münih yarı finale yükselen diğer takımlar oldu.

#2
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.

#3
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİNDEKİ SONUÇLARI BİLDİ Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmelerinin sonuçları kadar, söz konusu tüm sonuçları doğru tahmin eden köpek, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

#4
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

KÜÇÜK KÖPEK, HANGİ TARAFA BASKET ATTIYSA O TURU GEÇTİ Sahibi tarafından atılan topu, eşleşmelerde karşı karşıya gelen takımların isimlerinin yazılı olduğu sepete basket atan minik köpeğin tüm tahminleri tuttu.

#5
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Sevimli köpek; hangi takımın sepetine basket attıysa, o takım rakibini eleyerek yarı finale yükselmeyi başardı.

#6
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, sırasıyla Arsenal-Bayern Münih, Real Madrid-Manchester United, Atletico Madrid-Borrussia Dortmund, Barcelona-PSG maçlarının sonuçlarını doğru tahmin ettiği görüldü.

#7
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Bir anda tüm dünyanın konuştuğu küçük köpek, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final ve final eşleşmeleri için de tahminde bulundu.

#8
Foto - Ortaya çıkanlar herkesi şok etti! Almak için bunu da yaptılar! Bir köpeğimiz eksikti o da oldu…

Yarı finalde Bayern Münih-Real Madrid eşleşmesinde Real Madrid'in sepetine basket atan köpek; Borrussia Dortmund-PSG eşleşmesinin galibinin ise PSG olacağı tahmininde bulundu. ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ BU YIL KAZANAN TAKIMI DA AÇIKLADI 2024 Şampiyonlar Ligi finalinin Real Madrid-PSG arasında olacağını tahmin eden köpek, kupanın kazananı olarak ise Real Madrid'i işaret etti.

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