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Spor
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Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

2024-05-31 14:03:29
Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı ayağa kaldıracak bir transferin daha altına imza atıyor. Teknik direktörlük için Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Koç, Galatasaray’ın da transfer etmek için yoğun girişimlerde bulunduğu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Gündoğan salı günü İstanbul’a gelip, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İlkay’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesinde kuzeni voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile Acun Ilıcalı etkili oldu.

#1
Foto - Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Fotospor'a göre; Yeni sezonda Fenerbahçeli taraftarların şampiyonluk hasretine nokta koymak için her türlü fedakarlığı yapacağını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfer bombalarını üst üste patlatmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Başkan Koç, bu sabah Londra’da buluştuğu ve 2 yıllık imza attırdığı Jose Mourinho’dan sonra İlkay Gündoğan’la da 2 yıllık anlaşmaya vardı. Barcelona’daki ilk yılında umduğu başarıyı yakalayamayan 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, Fenerbahçe’den 2 yıl için 16 milyon euro (Yaklaşık 600 milyon TL) alacak.

#3
Foto - Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

İlkay Gündoğan’ın ikna edilmesinde daha önce Fenerbahçe Voleybol Takımı kaptanlığı yapan Naz Aydemir Akyol ile Acun Ilıcalı’nın etkisi büyük oldu.

#4
Foto - Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Transferde Naz Aydemir Akyol’un, kuzeni İlkay’a Fenerbahçe’den oynamadan futbolu bırakmaması gerektiğini söylemesi etkili oldu. İlkay Gündoğan’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesinde diğer etken ise eşi Sara Arfaoui’li oldu.

#5
Foto - Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yeni yönetiminde yer alacak olan Acun Ilıcalı, eski manken olan İtalyan asıllı Fransız vatandaşı Sara ile İlkay Gündoğan’ı daha önce İstanbul’daki evinde ağırlamıştı.

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