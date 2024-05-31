Ortaya çıkacak: Salı günü Fenerbahçe’ye imza atacak! Mourinho’nun ilk bombası Barça’dan!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı ayağa kaldıracak bir transferin daha altına imza atıyor. Teknik direktörlük için Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Koç, Galatasaray’ın da transfer etmek için yoğun girişimlerde bulunduğu İlkay Gündoğan ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Gündoğan salı günü İstanbul’a gelip, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. İlkay’ın Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesinde kuzeni voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile Acun Ilıcalı etkili oldu.