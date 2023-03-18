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Teknoloji-Bilişim
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Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

2023-03-18 11:06:53
Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

Afyonkarahisar’da BİLSEM’de eğitim gören ortaokul öğrencisi hazırladığı bir proje ile yumurtanın raf ömrünü buzdolabına ihtiyaç kalmadan iki katına kadar çıkarmayı başardı. Depremzedeler için geliştirilen proje Hayvancılık Teknolojileri Festivalinde ödül aldı.

#1
Foto - Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

BİLSEM ortaokul öğrencisi geliştirdiği yöntemle yumurtanın raf ömrünü iki katına kadar çıkartan projesi Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST)’de jüri özel ödülüne layık görüldü.

#2
Foto - Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

Yumurtanın raf ömrünü bitki tohumlarının müsilajını belli bir işlemden geçirerek yumurtayla kaplanması sonucu uzadığını belirten ortaokul öğrencisi Eylül Dumlupınar, “Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin düzenlediği HAYTEKFEST hayvancılıkla alakalı olan projeleri finalistleri orada toplanıyor. Biz yumurtanın raf ömrünü arttırmak için bir biyo film ile kapladık. Çeşitli bitki tohumlarının müsilajını çıkarttık ve film haline getirdik yumurtayı daldırarak film ile kapladık çünkü yumurta kabuğu gözeneklidir ve bu gözeneklerden hava be bakteri girerek yumurtanın bozulmasını sağlar bizde yumurtayı biyo film ile kaplayarak bu ortamı değiştirdik. Soğutulmayla beraber 28 gün kadar dayanabilir. Biz burada doğal bitki tohumlarından müsilajını kullanarak bir filmle kapladık ve bu soğutulma gerekmeden yumurta 2 aya kadar dayanabilir yani afet bölgeleri için çok işe yarar bir taktik buzdolabına koymaya gerek yok” diye konuştu.

#3
Foto - Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

“Bu yöntemle yumurtanın raf ömrü 2 aya kadar çıkabiliyor” BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni Selda Topal ise projenin amacı hakkında bilgi vererek, “Projemiz yumurtayı kaplayarak raf ömrünü 2 aya kadar çıkartılmasını sağlayan çok faydalı bir projeydi çok büyük bir soruna çözüm üretmiştik. Olmayan bir çözümdü uzun dönem bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yürüttük ve HAYTEKFES Türkiye de ilk defa yapılan bir hayvancılık festivali daha öncesi yapılmamış bundan sonrası sürekli yapılmak isteniyor. Hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdiği için çok kıymetli bir festivaldi 36 tane finalist vardı 35 finalist ile yarıştık biz 36.yız ve en küçük katılan öğrenci eylüldü bizim projemizdir” dedi.

#4
Foto - Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

"2 ay kadar bozulmadan oda sıcaklığında kalabildiğini gördük" BİLSEM Kimya Öğretmeni Yıldız Leblebiciler de projenin amacının küresel ısınma nedeniyle yaşanan afetlerde önemli bir besin olan yumurtanın raf ömrünü uzatmak olduğunu kaydetti. Leblebiciler, “Dışarı çıkması esasına dayanarak bir biyo film hazırladık ve plastik bileşenlerde ilave ettik ve yumurtayı daldırma yöntemiyle kapladık. Sonra oda sıcaklında depoladık ve bu süreçte de yumurtadaki kalite değişikliklerini takip etmek için çeşitli testler uyguladık. Onların sonucunda da yaklaşık 2 ay kadar bozulmadan oda sıcaklığında kalabildiğini gördük. Tabi bu çalışmayı esas planlamamızın nedeni; küresel ısınma nedeniyle dünyanın yaşadığı sıkıntılardı, Felaketlerdi. Özellikle ülkemizin son yıllarda yaşadığı seller, orman yangınları, en son 6 Şubatta yaşadığımız deprem gibi felaketlerde karşılaşabileceğimiz gıda sıkıntısına çare bulabilmek için önemli bir diyet ürünü olan yumurtanın soğutucu olmadan, elektrik enerjisini kullanmadan ne kadar uzun süre bozulmadan durabileceği adlı çalışmaydı” diye konuştu.

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