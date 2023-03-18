Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

"2 ay kadar bozulmadan oda sıcaklığında kalabildiğini gördük" BİLSEM Kimya Öğretmeni Yıldız Leblebiciler de projenin amacının küresel ısınma nedeniyle yaşanan afetlerde önemli bir besin olan yumurtanın raf ömrünü uzatmak olduğunu kaydetti. Leblebiciler, “Dışarı çıkması esasına dayanarak bir biyo film hazırladık ve plastik bileşenlerde ilave ettik ve yumurtayı daldırma yöntemiyle kapladık. Sonra oda sıcaklında depoladık ve bu süreçte de yumurtadaki kalite değişikliklerini takip etmek için çeşitli testler uyguladık. Onların sonucunda da yaklaşık 2 ay kadar bozulmadan oda sıcaklığında kalabildiğini gördük. Tabi bu çalışmayı esas planlamamızın nedeni; küresel ısınma nedeniyle dünyanın yaşadığı sıkıntılardı, Felaketlerdi. Özellikle ülkemizin son yıllarda yaşadığı seller, orman yangınları, en son 6 Şubatta yaşadığımız deprem gibi felaketlerde karşılaşabileceğimiz gıda sıkıntısına çare bulabilmek için önemli bir diyet ürünü olan yumurtanın soğutucu olmadan, elektrik enerjisini kullanmadan ne kadar uzun süre bozulmadan durabileceği adlı çalışmaydı” diye konuştu.