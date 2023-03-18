Ortaokul öğrencisinden müthiş buluş! Vatandaş bayram edecek

“Bu yöntemle yumurtanın raf ömrü 2 aya kadar çıkabiliyor” BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni Selda Topal ise projenin amacı hakkında bilgi vererek, “Projemiz yumurtayı kaplayarak raf ömrünü 2 aya kadar çıkartılmasını sağlayan çok faydalı bir projeydi çok büyük bir soruna çözüm üretmiştik. Olmayan bir çözümdü uzun dönem bu konuyla ilgili çalışmalarımızı yürüttük ve HAYTEKFES Türkiye de ilk defa yapılan bir hayvancılık festivali daha öncesi yapılmamış bundan sonrası sürekli yapılmak isteniyor. Hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdiği için çok kıymetli bir festivaldi 36 tane finalist vardı 35 finalist ile yarıştık biz 36.yız ve en küçük katılan öğrenci eylüldü bizim projemizdir” dedi.