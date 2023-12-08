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Ekonomi
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Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

2023-12-08 14:43:02
Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, dünyaca ünlü banka doların 38 lira olacağı tarihi duyurdu. Deutsche Bank analistleri, Türk lirasının 2024 yılında güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip olabileceğini belirtti. Mevcut politika çerçevesinin devam etmesi durumunda Türk lirasının çekiciliğinin artabileceğini ifade eden analistler, enflasyonun tahmin aralığının alt sınırına yaklaşmasının da bu durumu destekleyebileceğini vurguladı.

#1
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

Bankanın yayımladığı rapora göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 başında faiz oranını iki kez 250’şer baz puan artırarak yüzde 45’e yükselteceği öngörülüyor.

#2
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

Ancak analistler, 2024 yılının son çeyreğinde TCMB'nin faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 40’a çekebileceğini tahmin ediyor.

#3
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

Raporda, enflasyonun baz etkileriyle üçüncü çeyrekten itibaren belirgin şekilde düşeceği ve büyüme ile istihdamın önemli ölçüde baskı altında kalması durumunda faiz indirimlerinin olabileceği vurgulanıyor.

#4
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

Deutsche Bank analistleri, 2024 yıl sonu için enflasyonun yüzde 41,1 olacağını ve dolar/Türk lirası kuru için 38 seviyesinde bir tahminde bulundu.

#5
Foto - Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat

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