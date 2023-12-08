2023-12-08 14:43:02 Ortalık yangın yerine dönecek! Döviz hesabı olanlar dikkat
Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken, dünyaca ünlü banka doların 38 lira olacağı tarihi duyurdu. Deutsche Bank analistleri, Türk lirasının 2024 yılında güçlü bir performans sergileme potansiyeline sahip olabileceğini belirtti. Mevcut politika çerçevesinin devam etmesi durumunda Türk lirasının çekiciliğinin artabileceğini ifade eden analistler, enflasyonun tahmin aralığının alt sınırına yaklaşmasının da bu durumu destekleyebileceğini vurguladı.