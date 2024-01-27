  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kaplıcalarıyla ünlü şehirden ihracat başarısı

Türkiye'ye onay çıkmıştı! Şok karar ilan edildi: F-16'lar insansız savaş uçağına dönüştürülüyor

Asırlar boyunca iletişim için kullanıldı!

Kimileri heykel diker kimleri eser diker! İzmir'e muhteşem sağlık üssü: Bayraklı Şehir Hastanesi

Türkiye'nin F-16 satışına onay çıkması bir ülkeyi ayağa kaldırdı: Bu nasıl aymazlık?

Antalya sahilinde panik! Herkes boğulduğunu sandı: Gerçek bambaşka çıktı!

Türk mutfağının vazgeçilmez ürünüydü! Ünlü marka iflas etti, binlerce kişi işsiz kalacak

Türk doktorlar imza attı! Özbekistan’da bir ilk

MHP'den flaş yerel seçim hamlesi! Az önce tek tek açıkladılar

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber! Maalesef…
Siyaset
4
"Ortalık karışacak, ben geliyorum" deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

2024-01-27 14:33:33
“Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

Yerel seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak şu ana kadar 5 parti adayını açıklarken, gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'sine çevrilmişti. Demokrat Parti'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi. "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Cemal Enginyurt'un "Ortalık karışacak! Ben Cemal geliyorum" paylaşımı gündem oldu.

#1
Foto - "Ortalık karışacak, ben geliyorum" deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken İstanbul'da yarış giderek kızışıyor. 2019 seçimlerine ittifak halinde giren muhalefet cephesi bu kez seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Şu ana kadar mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak 5 parti adayını açıkladı. İstanbul'da AK Parti Murat Kurum'u, İYİ Parti Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi Birol Aydın'ı, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu’nu ve Memleket Partisi Mehmet Sevigen'i aday gösterdi. Gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'ye çevrilmişken, Demokrat Parti cephesinden de yeni bir adaylık çıkışı geldi.

#2
Foto - "Ortalık karışacak, ben geliyorum" deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verirken, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. KRT TV'de soruları yanıtlayan Cemal Enginyurt, "İstanbul'dan aday olmak isterim" derken, olası Ordu adaylığıyla ilgili de CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Enginyurt, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - "Ortalık karışacak, ben geliyorum" deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

"Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi. Daha sağcı buldular. CHP tabanı istemiyor dediler. Ben il delegeleriyle sandığa gidelim dedim ama malesef CHP'nin etkili elemanları orada bizi demediler. Ama yazık oluyor. Ben CHP işbirliğiyle Ordu'da aday olsam, seçimi açık ara kazanacak durumdayız. Bu kadar da net söylüyorum. Ordu'da Demokrat Parti olarak aday çıkartacağız. Ben CHP'nin bu tutumu karşısında Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak isterim." Öte yandan Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Enginyurt, yaptığı paylaşımda "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum." ifadelerini kullandı. Enginyurt'un bu paylaşımı "İstanbul adayı olacak" şeklinde yorumlanırken, kulisler de hareketlendi.

CHP'den İstanbul skandalı! İki ilçe terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bırakıldı
Gündem

CHP'den İstanbul skandalı! İki ilçe terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bırakıldı

Aday belirlemekte zorlanan CHP, Parti Meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'da bazı ilçe adaylarını ilan etti. Listede, DEM Parti (HDP) t..
Hindistan üzücü haberi açıkladı: Hintli o kişi 15 metre yüksekten çakıldı
Dünya

Hindistan üzücü haberi açıkladı: Hintli o kişi 15 metre yüksekten çakıldı

Hindistan'da Haydarabad kentinde bir teknoloji firmasının 25'nci yıl kutlama etkinliği düzenlendi! Hindistan'da firmanın CEO'su performans s..
Beter ol! Terör sevici Şebnem'e hapis şoku
Gündem

Beter ol! Terör sevici Şebnem'e hapis şoku

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 gün..
127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti!
Gündem

127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 127 ilçenin kaymakamı ve 20 vali yardımcısı değişti.
O ağlamasın da kim ağlasın? Özgür Özel'e partisinden vurgun!
Gündem

O ağlamasın da kim ağlasın? Özgür Özel'e partisinden vurgun!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara-Çankaya için aday belirleme yetkisi isteyen CHP Lideri Özgür Özel’e Parti Meclisi’nden ret kararı çıkt..
27 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (27 Ocak 2024) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23