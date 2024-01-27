2024-01-27 14:33:33 “Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu
Yerel seçimlere 2 ay gibi bir süre kalırken, İstanbul'da aday sayısı her geçen gün artıyor. Mevcut CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak şu ana kadar 5 parti adayını açıklarken, gözler aday çıkartmaya hazırlanan DEM Parti'sine çevrilmişti. Demokrat Parti'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi. "İstanbul'dan aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Cemal Enginyurt'un "Ortalık karışacak! Ben Cemal geliyorum" paylaşımı gündem oldu.