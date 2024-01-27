“Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

"Ben Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak ister miyim? İsterim. Ordu'da aday olmak istiyordum ama Ordu'da maalesef Kemal Bey zamanınında konuşmuştuk, görüşmüştük. Ordu'dan aday olacaktım CHP işbirliğiyle ama yeni gelen yönetim bizi uygun görmedi. Daha sağcı buldular. CHP tabanı istemiyor dediler. Ben il delegeleriyle sandığa gidelim dedim ama malesef CHP'nin etkili elemanları orada bizi demediler. Ama yazık oluyor. Ben CHP işbirliğiyle Ordu'da aday olsam, seçimi açık ara kazanacak durumdayız. Bu kadar da net söylüyorum. Ordu'da Demokrat Parti olarak aday çıkartacağız. Ben CHP'nin bu tutumu karşısında Demokrat Parti'den İstanbul'da aday olmak isterim." Öte yandan Enginyurt'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Enginyurt, yaptığı paylaşımda "Ortalık çok karışacak gibi. Ben Cemal geliyorum." ifadelerini kullandı. Enginyurt'un bu paylaşımı "İstanbul adayı olacak" şeklinde yorumlanırken, kulisler de hareketlendi.