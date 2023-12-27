Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbide 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yürüyüşüne devam eden Aslan'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Real Madrid ve Manchester United gibi takımların radarında olan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. İngiliz basınından gelen haberde Manchester United'ın Arjantinli yıldız golcü için karar verildiği açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları…