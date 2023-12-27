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Spor
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Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

2023-12-27 16:28:58
Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, son olarak Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbide 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yürüyüşüne devam eden Aslan'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Real Madrid ve Manchester United gibi takımların radarında olan Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. İngiliz basınından gelen haberde Manchester United'ın Arjantinli yıldız golcü için karar verildiği açıklandı. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi, kısa sürede sarı-kırmızılı takımın prensi oldu.

#2
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Galatasaray ile geçirdiği ilk sezonunda rekorları alt üst eden Arjantinli yıldız golcü, şampiyonluğun da başrolü oldu.

#3
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yaz transfer döneminde Galatasaray taraftarının en çok beklediği isim haline gelen Icardi, uzun süren görüşmelerin ardından imzayı attı.

#4
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

PSG'den Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki yıldız, 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

#5
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Galatasaray'da sözleşme imzaladıktan sonra 2023-2024 sezonunda şu ana kadar beklentilerin altında kalan Icardi, toplamda 27 maça çıktı.

#6
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Beşiktaş maçında aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan ve uzun süre iğneyle oynamak zorunda kalan yıldız oyuncu, bu sezon 17 kez fileleri havalandırdı.

#7
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Süper Lig'de son haftaları sessiz geçiren Mauro Icardi için devre arasında flaş transfer gelişmeleri yaşanacak.

#8
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Galatasaray'da performansını yükselterek yeniden Avrupa futbolunda yer edinen Mauro Icardi için Real Madrid ve Manchester United'ın devreye girdiği iddia edildi.

#9
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

İspanyol devinin Icardi için devre arasında bir teklif yapacağı söylenirken Manchester United'ın da oyuncuya ilgisinin olduğu söylendi.

#10
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

İngiliz gazeteci Dean Jones, Manchester United'ın Mauro Icardi'ye bir ilgisinin olmadığını açıkladı. Kulübü yakından takip eden gazeteci Dean Jones, ManU'nun Icardi için herhangi bir girişimde bulunmadığını duyurdu.

#11
Foto - Ortalık ayağa kalkacak: Yeniden ortaya çıktılar! Manchester United Icardi için kararını verdi…

Jones, "Özellikle Icardi gibi bir forvetin geleceğini düşünmüyorum. Ancak bu süreç içerisinde gelecek ay çok şey değişebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

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