Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

- O zamanlar, veda ederken, Benfica'dan ayrılmanın benim için çok zor olacağını söylemiştim. Ama çok düşündüm ve o zamanlar bu döngüyü kapatmam gerektiğini, gitme vaktimin geldiğini ve hayatıma devam etmek için başka bir macera yaşamam gerektiğini düşündüm. Ve öyle de oldu.