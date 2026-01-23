  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
7
Yeniakit Publisher
Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

Aylardır Beşiktaş gibi koskoca bir camiaya ayak direten, kan kusturan oyuncu müsveddesi Rafa ülkesinde Mourinho'nun takımı Benfica'ya imza attı.

#1
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi.

#2
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

#3
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

Benfica'nın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakamın 7 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.

#4
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

Rafa Silva'nın imzayı attıktan sonra ilk açıklaması:

#5
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

- O zamanlar, veda ederken, Benfica'dan ayrılmanın benim için çok zor olacağını söylemiştim. Ama çok düşündüm ve o zamanlar bu döngüyü kapatmam gerektiğini, gitme vaktimin geldiğini ve hayatıma devam etmek için başka bir macera yaşamam gerektiğini düşündüm. Ve öyle de oldu.

#6
Foto - Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı

- Ben temelde aynı kişiyim. Evimi özlüyorum, eve dönmek istiyorum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat çıktı ve sonunda öyle oldu. Benfica'da olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım."

