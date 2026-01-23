Ortalığı karıştıran o oyuncu müsveddesi, alçak Rafa Silva imzayı attı
Aylardır Beşiktaş gibi koskoca bir camiaya ayak direten, kan kusturan oyuncu müsveddesi Rafa ülkesinde Mourinho'nun takımı Benfica'ya imza attı.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in SL. Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Benfica'nın, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah-beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakamın 7 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi.
Rafa Silva'nın imzayı attıktan sonra ilk açıklaması:
- O zamanlar, veda ederken, Benfica'dan ayrılmanın benim için çok zor olacağını söylemiştim. Ama çok düşündüm ve o zamanlar bu döngüyü kapatmam gerektiğini, gitme vaktimin geldiğini ve hayatıma devam etmek için başka bir macera yaşamam gerektiğini düşündüm. Ve öyle de oldu.
- Ben temelde aynı kişiyim. Evimi özlüyorum, eve dönmek istiyorum. Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat çıktı ve sonunda öyle oldu. Benfica'da olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım."
