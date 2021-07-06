Ortalığı karıştıran görüntü! Beşiktaş'ın yıldızı Fenerbahçe yöneticisiyle...

Hatta Fenerbahçe Beko'nun, 1.90'lık oyuncu için Beşiktaş'a 600 bin dolar bonservis bedeli teklif ederken, Anadolu Efes ise 700 bin dolar önerdi. 1 milyon dolardan aşağı inmeye niyetli olmayan Beşiktaş ise istediği koşullar oluşmazsa Şehmus Hazer'i elden çıkartmayı düşünümüyor. Diğer yandan iki kulübün de Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde hangi takımın seçileceğinde oyuncunun tercihi belirleyici olacak. Şehmus ise, gitmesi halinde Fenerbahçe Beko'da oynamak istiyor. Beşiktaş'a geçen sezon Teksüt Bandırma'dan transfer olan Şehmus, Basketbol Süper Ligi'inde siyah beyazlı formayla 33 maça çıktı. Maç başına ortalama 32.20 dakika görev alan Şehmus, toplamda 492 sayıyla takımına katkıda bulunurken maç başı 14.91 sayı ortalamasıyla oynadı. 1.90 boyunda olan ve şutör gard pozisyonunda oynayan Şehmus, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyiyor.