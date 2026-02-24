Kademeli emeklilikte “yeni formül” heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi
Türkiye’de emeklilik sistemindeki "bir günle 17 yıl kaybetme" adaletsizliğini giderecek kademeli emeklilik düzenlemesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni modelde, 1999 sonrası sigortalılar için yaş şartının yumuşatılması hedefleniyor. Uzmanlar, seçim sürecine girilirken bütçe disiplinini bozmayan ancak bekleyenlerin taleplerine yanıt veren bu formülün kısa sürede yasalaşabileceğini öngörüyor.