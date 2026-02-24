Kademeli emeklilikte “yeni formül” heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Uzmanlara göre emeklilik sistemindeki ikinci büyük kırılma 1 Mayıs 2008’de yaşandı. Bu tarihten sonra yaş şartı kademeli şekilde yükseltilerek 65’e kadar çıkarıldı. Bu değişiklik, sadece 1999 sonrası değil 2008 sonrası sigortalılar için de yeni tartışmaların kapısını araladı. Uzmanlara göre kademeli emekliliğin hayata geçirilebilmesi için bazı temel kriterlerin sağlanması gerekiyor. Buna göre modelin: EYT kapsamına dokunmaması, Ani sıçramayı yumuşatması ancak erken yaşta emekliliği teşvik etmemesi, Maliyet hesabının şeffaf yapılması, 2008 sonrası sigortalılar için yeni bir adaletsizlik oluşturmaması, Geçiş sürecinin açık, sade ve çelişkisiz yazılması gerekiyor.