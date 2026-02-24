  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülke yetkilileri sipariş sonrası havalara uçmuştu! Türkiye ilk kez o ülkeden doğalgaz aldı Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı: Kimler oruç tutmamalı? 48 saat bile geçmeden koltuğu doldu! İşte dünyanın yeni baş belası Yok artık! Ahmet Çakar öyle şeyler söyledi ki: 'Fenerbahçe maçında sahada iki top vardı' Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı Kademeli emeklilikte “yeni formül” heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi AFAD, son dakika koduyla duyurdu: Zangır zangır sallandı İlan ettiler: Oruçluyken diş ağrısı nasıl geçer? Uzmanı uyardı ve iftara dikkat çekti
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kademeli emeklilikte “yeni formül” heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Türkiye’de emeklilik sistemindeki "bir günle 17 yıl kaybetme" adaletsizliğini giderecek kademeli emeklilik düzenlemesi için geri sayım başladı. Yaklaşık 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni modelde, 1999 sonrası sigortalılar için yaş şartının yumuşatılması hedefleniyor. Uzmanlar, seçim sürecine girilirken bütçe disiplinini bozmayan ancak bekleyenlerin taleplerine yanıt veren bu formülün kısa sürede yasalaşabileceğini öngörüyor.

#1
Foto - Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Türkiye’de emeklilik sistemi özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar açısından tartışılmaya devam ediyor. EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar yaş şartı olmadan emeklilik hakkı elde ederken, sadece bir gün sonra sisteme girenler için ciddi bir yaş farkı oluştu.

#2
Foto - Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Bu durum kamuoyunda “adalet” tartışmalarını beraberinde getirdi. Çünkü 24 saatlik fark, emeklilik tarihini 15 ila 17 yıl ileriye atabiliyor. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan bir kişi yaş şartı olmadan emekli olabilirken, 9 Eylül 1999’da sisteme giren kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını beklemek zorunda kalıyor. Bu tablo milyonlarca vatandaşın düzenleme talebini artırdı. Özellikle “kademeli emeklilik” modeli, söz konusu farkın yumuşatılması için en çok konuşulan formül haline geldi.

#3
Foto - Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Uzmanlara göre emeklilik sistemindeki ikinci büyük kırılma 1 Mayıs 2008’de yaşandı. Bu tarihten sonra yaş şartı kademeli şekilde yükseltilerek 65’e kadar çıkarıldı. Bu değişiklik, sadece 1999 sonrası değil 2008 sonrası sigortalılar için de yeni tartışmaların kapısını araladı. Uzmanlara göre kademeli emekliliğin hayata geçirilebilmesi için bazı temel kriterlerin sağlanması gerekiyor. Buna göre modelin: EYT kapsamına dokunmaması, Ani sıçramayı yumuşatması ancak erken yaşta emekliliği teşvik etmemesi, Maliyet hesabının şeffaf yapılması, 2008 sonrası sigortalılar için yeni bir adaletsizlik oluşturmaması, Geçiş sürecinin açık, sade ve çelişkisiz yazılması gerekiyor.

#4
Foto - Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Uzmanlar, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların itirazlarının giderek arttığını belirtiyor. Emeklilikteki sert geçişin adalet algısını zedelediği vurgulanırken, mali denge ve bütçe sürdürülebilirliğinin de hesaplanması gerektiği ifade ediliyor.

#5
Foto - Kademeli emeklilikte "yeni formül" heyecanı! 4 milyon kişi için havalara uçuracak müjde geldi

Yaklaşık 3 milyon 800 bin sigortalıyı yakından ilgilendiren kademeli emeklilik düzenlemesinin seçim sürecine doğru daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor. Milyonlar, emeklilikte yeni bir geçiş formülünün hayata geçirilip geçirilmeyeceğini yakından takip ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde. ..
Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları İsrail'e indi

İran'la gerilimi tırmandıran Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurio..
Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!
Gündem

Laik yobazların Ramazan Ayı nefreti dinmedi: İzmir'de Ramazan karşıtı yürüyüş!

Bu toprakların ruh köküne olan yabancılığını açık açık dile getiren bu İslam düşmanı zihniyet, her daim nefretini kusuyor. İzmir’in Alsancak..
Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri
Dünya

Suriyeli çocuktan hem gururlandıran hem duygulandıran Türkiye sözleri

13 yaşındaki Suriyeli çocuğun Türkiye ile ilgili kullandığı ifadeler hem gururlandırdı hem duygulandırdı.
t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var
Gündem

t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan sa..
Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi
Gündem

Baba ile 14 aylık kızı darp edilmişti! Valilikten yeni açıklama geldi

Yalova Valiliği, baba ile 14 aylık kızının komşuları tarafından darbedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kızımızın genel durumu i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23