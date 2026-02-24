  • İSTANBUL
Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

İftarda hızla yenen yemekler konusunda uzmanlara kulak verilmeli.

Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Özellikle, “Kefir Ramazan'da kilo verdirir mi, şişkinlik ve kabızlık nasıl geçer?” gibi soruların cevabı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Akşam'a konuşan Gastroenteroji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral; şişkinliği bıçak gibi kesen, sahurda tok tutan ve kilo vermeye yardımcı olan o içeceği açıkladı. İşte Ramazan'da sindirimi resetleyen altın kurallar…

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

On bir ayın sultanı Ramazan'da, uzun süreli açlığın ardından kurulan zengin iftar sofraları bazen sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Gün boyu dinlenen mideye aniden ve yüksek kalorili besinlerle yüklenmek; şişkinlik, kabızlık, reflü ve özellikle de inatçı kabızlık problemlerini tetikliyor.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Gastroenteroji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Ramazan ayında sindirim sistemini korumanın ve metabolizmayı canlı tutmanın yollarını anlattı.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına karşı "probiyotik kalkanı" öneren Göral, hem kilo kontrolü sağlayan hem de sindirimi rahatlatan kefir kullanımına dikkat çekti. İftardan sonra tatlı yerine ne tüketilmeli? Sahurda susatmayan ve tok tutan formül ne? İşte Prof. Dr. Göral'dan mideyi rahatlatacak, bağırsakları çalıştıracak Ramazan rehberi...

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Genel olarak ramazan ayında oruç tutmak çok faydalıdır. Peygamber efendimiz; Oruç tut, sıhhat bul demiştir. Oruç tutmak sağlıklı bir kişide hastalığa neden olmaz. İftar zamanı geldiğinde, bütün gün boş kalan mideye, iftar açtıktan sonra, hızlı biçimde ve kalorisi yüksek gıdalarla yüklenilmemelidir. Eğer hızla yemek yenirse; midede ağırlık, gaz, şişkinlik, bulantı, yanma, reflü gibi sorunların yanında, kabızlık problemi de ortaya çıkabilir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Ramazan'da uzun süre aç kalmak, bağırsak hareketlerini ve sindirim düzenini nasıl etkiler? En sık görülen şikâyetler nelerdir?

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Bağırsak hareketlerinde yavaşlama olur. Yemek yenilmediği saatlerde bağırsaklara giden uyarı azalır. Bunun sonucu olarak peristaltik hareketler (bağırsak kasılmaları) yavaşlayabilir. Yavaşlayan hareket, özellikle yeterli su içilmezse kabızlığa eğilim oluşturur. Bu fizyolojik bir durumdur.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Mide boşalma süresinde değişiklik olabilir. Uzun süre boş kalan mide, iftarda aniden büyük porsiyonlar alındığında yavaş boşalır.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Hızla yutulan lokmalar da mideyi yorar ve hava yutulmasına sebep olur. Bu da şişkinlik ve doluluk hissine neden olabilir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Bağırsak sağlığını korumak ve kabızlığı önlemek için ne yapmak gerekir? · Bol su tüketilmeli, iftar ile sahur arasında en az 8-10 bardak su içilmelidir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Lif açısından zengin sebzeler, tam tahıllı ürünler ve meyveler tüketilmelidir. · Yoğurt, kefir ve probiyotik içeren gıdalar sindirimi desteklemek için tüketilmelidir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Aşırı şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. · Hafif yürüyüşler yapmak bağırsak hareketlerini düzenleyebilir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

· Özellikle hurma, incir, kayısı gibi kuru meyveler lif açısından zengin olduğu için bağırsak hareketlerini destekleyebilir.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Kefir sahurda ve iftarda nasıl tüketilmeli? Sahurda: 1 bardak kefir hem tok tutar hem de gün içi kan şekeri dengesi için faydalıdır. İftardan 1–2 saat sonra ise tatlı yerine kefir içmek, hem kalori alımını azaltır hem de sindirimi rahatlatır.

Foto - Aman dikkat! Ramazan'da kabızlık ve şişkinlik için 1 bardak yetiyor! Gastroenteroji uzmanı açıkladı

Kefir kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? Miktarı abartmamak gerekir; günlük 1–2 bardak yeterlidir. Laktoz hassasiyeti olanlar kontrollü tüketmelidir. Sadece kefir içip ana öğünleri eksiltmek sağlıklı değildir.

