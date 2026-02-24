  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair görsel sosyal medyada hızla yayıldı. Öztürk'ten hemen açıklama geldi.

1
#1
Foto - Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

Gazeteci Fulya Öztürk'ün trafik kazası geçirdiğine dair yapay zeka ile oluşturulan sahte bir görsel sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hastane ortamında çekilmiş izlenimi veren ve yüzünde darbe izleri bulunan fotoğraf binlerce etkileşim aldı.

#2
Foto - Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

Paylaşımda Öztürk için "geçmiş olsun" mesajları çağrısı yapılırken, görselin yapay zeka ile üretildiği ve gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Herhangi bir resmi kaza kaydı ya da sağlık açıklaması bulunmadığı belirtildi.

#3
Foto - Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

İddiaların yayılması üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Buna inanıp geçmiş olsun yazan 5 bin kişi… Bunu yapana da buna inanan insanlarımıza da ne diyeyim şimdi ben" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

Olay, yapay zeka ile üretilen görsellerin gerçekmiş gibi servis edilmesi ve bilgi kirliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, doğrulanmamış içeriklerin hızla yayılmasının hem kişilik haklarını hem de kamu güvenini zedelediğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kiş kısluvini, pustlugunu yapacak daima... milli-yerlu-basarili milket evlatlarina dadanan serefsuzlerin niyetu belli

........
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
