Fulya Öztürk’le ilgili haber herkesi kahretmişti! Elden ele dolaşan görselle ilgili açıklama az önce geldi

İddiaların yayılması üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Öztürk, kaza geçirdiğine yönelik paylaşımların doğru olmadığını belirterek, "Buna inanıp geçmiş olsun yazan 5 bin kişi… Bunu yapana da buna inanan insanlarımıza da ne diyeyim şimdi ben" ifadelerini kullandı.