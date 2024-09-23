2024-09-23 12:08:53 Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı
BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, İşgalcilerin Lübnan'ın güney banliyölerinde düzenlediği saldırı ve Hizbullah komutanının şehit edilmesinin ardından bölgenin savaş eşiğinde olduğunu belirtti. BM Güvenlik Konseyi de Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil bir toplantı düzenleyerek üye ülkeleri bilgilendirdi. BM yetkilileri, saldırıların bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği konusunda derin endişe duyduklarını ifade etti.