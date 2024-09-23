Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

"BU ÇILGINLIĞI DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL" DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in bu hafta istişareler için işgal rejimine gideceğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı" şeklinde konuştu.