  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyadaki üretimin 70'i 11 ülkede! Aralarında Türkiye'de var!

Jose Mourinho en son 10 yıl önce şampiyon olmuş… Kariyeri sert bir şekilde düşüşte! Hey gidi Mou hey

Kadıköy’de büyük felakete ramak kala… Tribünler iflas etti: Olanlar yandı kesin…

Yunanistan Konsolosluğu önüne siyah çelenk

Chery OMODA 5 PRO, gençliğin estetik anlayışını son teknoloji donanımlarıyla yansıtıyor!

Fenerbahçe'de yeni kriz! Volkan Demirel cephesinden olay sözler: Mou ne cevap verecek?

Flaş gelişme: Fenerbahçe 20 saat ölü taklidi yaptı! Ortalık ayağa kalktı… Yeni kriz mi?

Tüm senaryo onların elinden geldi! Tiye aldılar: Senaryo çok sağlamdı: Duyunca deliye dönecekler...

Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

Sokaklarda yaşıyor! Kemal amcanın hayali gerçek oldu
Gündem
6
Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

2024-09-23 12:08:53
Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert, İşgalcilerin Lübnan'ın güney banliyölerinde düzenlediği saldırı ve Hizbullah komutanının şehit edilmesinin ardından bölgenin savaş eşiğinde olduğunu belirtti. BM Güvenlik Konseyi de Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil bir toplantı düzenleyerek üye ülkeleri bilgilendirdi. BM yetkilileri, saldırıların bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği konusunda derin endişe duyduklarını ifade etti.

2
#1
Foto - Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

İşgalci israil-Lübnan sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte bölgedeki gerilim tırmanıyor. İşgalcilerin, Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil bir oturum gerçekleştirdi. Oturumda, bölgedeki son gelişmeler ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı. Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü, yaptığı açıklamada "bölgenin büyük bir felaketin eşiğinde" olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

Hennis- Plasschaert Lübnan-işgal rejimi gerilimine ilişkin olarak dün yaptığı açıklamada, "Bölge büyük bir felaketin eşiğinde” dedi. İşgal ordusunun Beyrut'un güney banliyönlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'in harekat komutanı İbrahim Aqil'in şehit edilmesinin ardından daha da şiddetlenen çatışmalarla ilgili olarak konuşan Hennis-Plasschaert “Bölge yakın bir felaketin eşiğindeyken, her iki tarafı da daha güvenli kılacak hiçbir askeri çözümün olmadığı ne kadar vurgulansa azdır” dedi.

#3
Foto - Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Lübnan'da iletişim cihazlarının patlatılmasının ardından acil oturumla gerçekleştirdiği toplantıda da, Lübnan'a yönelik saldırıların bölgesel savaşı tetikleme riskine karşı uyarı yapıldı. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, "Şiddet sarmalının genişleme riski çok ciddi ve Lübnan, İsrail ile tüm bölgenin istikrarına büyük tehdit teşkil ediyor" dedi.

#4
Foto - Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

"BU ÇILGINLIĞI DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL" DiCarlo, 17-18 Eylül'de Lübnan'da cihazların patlatıldığı saldırıların ardından "Mavi Hat"ta artan gerginliğin endişe verici olduğunu, BM Lübnan Özel Koordinatörü Jeanine Hennis-Plasschaert'in bu hafta istişareler için işgal rejimine gideceğini bildirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de artan risk karşısında alarma geçtiğini ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan DiCarlo, "Taraflar üzerinde nüfuzu olan ülkelere şiddetle bunu kullanmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. Mevcut gidişatın engellenmemesi halinde karşılaşılacak acı ve yıkımın bugünden çok daha büyük olacağı uyarısında bulunan DiCarlo, "Bu çılgınlığı durdurmak için çok geç değil. Hala diplomasi için alan var ve gecikmeden kullanılmalı" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Ortadoğu’da Büyük felaket! Birleşmiş Milletler acil toplandı

"SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR" ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise saldırılar hakkında detaylar belirlenirken tüm tarafların bölgeyi korkunç bir savaşa sürükleyecek hareketlerden kaçınması gerektiğini kaydederek, "ABD, bu olaylarda hiçbir rol oynamamıştır" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

...

Siyomist cete SAPKIN ARZI MEVUD PLANINI URDUN VS GIBI ADI VAR KENDI YOK SIYONIST KONTROL ALTINDAKI TOPRAKLARA LUBNANI DA KATMAK USTIYOR. KUKLA HUKUMET KURAREAK

RI

Tek çare yeniden osmanlı,ama imkansız...!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!
Siyaset

Mansur Yavaş-İmamoğlu kavgası CHP’de istifa getirdi!

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, Ekrem İmamoğlu'nu..
Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı
Ekonomi

Müşteriler apar topar paralarını çekmeye başladı! Dev banka için iflas alarmı

ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalınca bunu duyan müşteriler apar topar paralarını ..
Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü
Dünya

Kassam Tugayları’ndan İsrail’e ağır darbe! Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü

İşgalci İsrail ordusu karşısında büyük bir mücadele veren İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir İsra..
Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı
Gündem

Esed yurtdışına kaçan milyonlarca Suriyeli için genel af çıkardı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iç savaştan dolayı başka ülkelere kaçan Suriyeliler için genel af çıkardı.
Uzmanlar O 4 il için uyardı: Kuvvetli yağış uyarısı! Hemen önleminizi alın!
Yaşam

Uzmanlar O 4 il için uyardı: Kuvvetli yağış uyarısı! Hemen önleminizi alın!

Meteoroloji'den uzmanlar uyardı: Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı
Gündem

Kardeş ülke Azerbaycan terör hedeflerine karşı TRLG-230 füzesini kullandı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ROKETSAN'ın ürettiği topçu roketi TRLG-230'un hedefini imha ettiği görüntüleri paylaştı. Tespit ettiği hedefi e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23