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Ekonomi
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Orta Doğu’da ‘dolar’ isyanı! Protestolar başladı

2021-03-08 16:49:19
Orta Doğu’da ‘dolar’ isyanı! Protestolar başladı

Dünya genelinde dolarda rakamların oynaması bazı yatırımcıları ve bireyleri isyan ettirdi.

#1
Foto - ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolar/TL baskı altında kalarak 7,68'e kadar yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolar/TL baskı altında kalarak 7,68'e kadar yükseldi.

#2
Foto - Doların yükselmesi sonrası bazı bölgelerde hareketlilik başladı.

Doların yükselmesi sonrası bazı bölgelerde hareketlilik başladı.

#3
Foto - Lübnan'da

Lübnan'da "hayat koşulları ve doların yükselmesi" protesto edildi

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