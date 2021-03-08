2021-03-08 16:49:19 Orta Doğu’da ‘dolar’ isyanı! Protestolar başladı
Dünya genelinde dolarda rakamların oynaması bazı yatırımcıları ve bireyleri isyan ettirdi.
Dünya genelinde dolarda rakamların oynaması bazı yatırımcıları ve bireyleri isyan ettirdi.
ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte dolar/TL baskı altında kalarak 7,68'e kadar yükseldi.
Doların yükselmesi sonrası bazı bölgelerde hareketlilik başladı.
Lübnan'da "hayat koşulları ve doların yükselmesi" protesto edildi
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