Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.
15 Temmuz 2016'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katıldığı belirtilen ve 10 yıldır firari olan eski Özel Kuvvetler personeli Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Karatepe'nin ifadesinde, örgütün yapılanmasına ve geçmişteki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdiği öğrenildi.