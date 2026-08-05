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Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

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Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

15 Temmuz 2016'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katıldığı belirtilen ve 10 yıldır firari olan eski Özel Kuvvetler personeli Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Karatepe'nin ifadesinde, örgütün yapılanmasına ve geçmişteki faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler verdiği öğrenildi.

#1
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

Soruşturma kapsamında ifade veren Karatepe'nin, 2012 yılında ABD'de bulunduğu dönemde Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğünü anlattığı belirtildi.

#2
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer aldığı belirtilen eski Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sonucu Afyonkarahisar'da yakalandı.

#3
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

Uzun yıllardır firari durumda bulunan Karatepe'nin, gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve emniyette ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.

#4
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

Soruşturma kapsamında ifade veren Karatepe'nin, 2012 yılında ABD'de bulunduğu dönemde Pensilvanya'ya giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğünü anlattığı belirtildi. İfadesinde, söz konusu ziyaret sırasında Gülen'e hediye götürdüğünü ve örgüt içerisindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştığı kaydedildi.

#5
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

Karatepe'nin ifadesinde, 15 Temmuz gecesi Marmaris'e hareket etmeden önce İzmir Çiğli'de toplanan ekipte yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

#6
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

İfadesine göre tim komutanının, hareket öncesinde personele örgütsel bağlılığı sorgulayan bir soru yönelttiğini, ekipten herhangi bir itiraz gelmediğini anlattığı belirtildi.

#7
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

Güvenlik birimleri, Karatepe'nin verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün yapılanmasına ve darbe girişimine ilişkin yeni bilgileri değerlendirmeye aldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

#8
Foto - Yakalanan FETÖ'cü firari Burkay Karatepe’den şok itiraf: Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminden önce Pensilvanya ile görüştüm.

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