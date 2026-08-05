'Geri adım atarlarsa vururuz' diyen Trump dünyaya ilan etti: Yakında açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını fakat ‘İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının’ ardından müzakerelere döndüklerini söyledi. ABD'li ve İranlı yetkililerin ‘çok iyi görüşmeler yürüttüklerini’ ve dün ‘gün boyu görüştüklerini’ kaydeden Trump, “Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.