2023-05-19 14:39:23 Orta Çağ mimarisinin yaşatıldığı kent: Prag
Çekya’nın başkenti Çekya’da orta çağ mimarisinin esintileri halen yaşatılıyor.
Çekya’nın başkenti Çekya’da orta çağ mimarisinin esintileri halen yaşatılıyor.
Çekya'nın "Yüz kuleli şehir" olarak bilinen başkenti Prag, Orta Çağ esintileri taşıyan mimarisi, köprüleri, kaleleri ve katedralleriyle tatilini tarihle iç içe geçirmek isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor.
Tekne turlarının yapıldığı Vltava Nehri üzerine kurulu Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın en büyük ve kalabalık şehri olmasının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'nı çok az hasarla atlatan tarihi yapıları sayesinde turizm merkezi olarak da öne çıkıyor.
Şehrin "kalbini", UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Eski Kent Meydanı oluşturuyor.
Meydanda en çok ilgiyi ise eski belediye binasının güney duvarına 1410'da kurulan Astronomik Saat Kulesi çekiyor. Saat kulesinin tepesine belirli ücret karşılığında çıkanlar, Eski Kent Meydanı'nı ve etrafındaki Tyn Kilisesi (sağda) gibi yapıları kuş bakışı görme şansı buluyor.
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