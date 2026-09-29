Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin”

"Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, 'ben yaptım' desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Gizlenip, 'belki beni bulamazlar' deyip, her gün patlayacak skandallarla AK Parti Teşkilatı’na her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın."