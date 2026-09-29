Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, kamuoyunu sarsan fon krizine ilişkin sosyal medya üzerinden çok sert ve net bir uyarıda bulundu. Skandala karışan isimlerin arkaya saklanmak yerine mertçe çıkıp durumu itiraf etmesi gerektiğini belirten Ünal, her gün patlayan skandallarla teşkilata bedel ödetmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı. Daha önceki köşe yazılarında da denetim zafiyetine ve içeriden bilgi alarak vurgun yapanlara dikkat çeken Ünal'ın bu çıkışı siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.