  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin” Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden olay talep: Uçaklar Türkiye'ye peş peşe havalansın istiyoruz İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı Saxo Bank'tan altın için 1 Ekim uyarısı geldi! Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı? Ortalık yangın yeriyken Afrika ülkesi 'büyüklüğü 4 milyar dolar' diyerek dünyaya ilan etti: Türkiye ile anlaştık Fon soruşturmasında AK Parti’de yeni istifalar mı gelecek? Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan’a ulaşmak isteyince olanlar olmuş Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor Kaynak kodları tamamen Türkiye’nin elinde olacak! Tüm dünyanın tir tir titrediği o uçaklar için üretim başladı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili beklenmedik gelişme: Yalanlasın diye biraz beklenmiş
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti milletvekili Aydın Ünal, kamuoyunu sarsan fon krizine ilişkin sosyal medya üzerinden çok sert ve net bir uyarıda bulundu. Skandala karışan isimlerin arkaya saklanmak yerine mertçe çıkıp durumu itiraf etmesi gerektiğini belirten Ünal, her gün patlayan skandallarla teşkilata bedel ödetmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı. Daha önceki köşe yazılarında da denetim zafiyetine ve içeriden bilgi alarak vurgun yapanlara dikkat çeken Ünal'ın bu çıkışı siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

#1
Foto - Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007-2015 yılları arasında metin yazarlığını yürüten ve 25. ile 26. dönem AK Parti Ankara Milletvekilliği yapan gazeteci-yazar Aydın Ünal, piyasaları sarsan "fon krizi" tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaptı.

#2
Foto - Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

Ünal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sürecin siyasi boyutuna ve parti içine sıçrayan iddialara sert tepki gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye kararları ve yargıya taşınan usulsüzlük iddialarının ardından başlayan tartışmalara değinen Ünal, krizle bağlantısı bulunan kişilerin ortaya çıkarak sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

#3
Foto - Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

Aydın Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adı geçen isimlerin sessiz kalmasını ve gizlenmeye çalışmasını eleştirdi. Sürecin AK Parti kadrolarına zarar verdiğini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

"Bu pisliğe bulaşmış kim varsa hayatında bir kez olsun mertçe davransın, çıksın, 'ben yaptım' desin, itiraf etsin, kenara çekilsin. Gizlenip, 'belki beni bulamazlar' deyip, her gün patlayacak skandallarla AK Parti Teşkilatı’na her gün yeni bir bedel ödetmeye, moralleri bozmaya kimsenin hakkı yok. Nasıl olsa yakalanacaksınız. Teslim olun ki işleri kolaylaştırın."

#5
Foto - Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: "Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin"

Ünal, daha önce kaleme aldığı köşe yazısında da fon krizinin yalnızca mali bir dolandırıcılık olmadığını, denetim zafiyeti ve siyasi boyutunun da sorgulanması gerektiğini dile getirmişti. Kriz sürecinde "şişen balonu görmezden gelenleri", "denetim yapmayanları" ve "içeriden bilgi alarak fonlara girip astronomik kazançlarla erken çıkanları" gündeme getiren Ünal, hem mağdur olan yurttaşların haklarının korunması hem de sorumlulardan kararlılıkla hesap sorulması çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!
Gündem

MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset gündemini sarsacak çok önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal..
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu ned..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23