  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin” Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden olay talep: Uçaklar Türkiye'ye peş peşe havalansın istiyoruz İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı Saxo Bank'tan altın için 1 Ekim uyarısı geldi! Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı? Ortalık yangın yeriyken Afrika ülkesi 'büyüklüğü 4 milyar dolar' diyerek dünyaya ilan etti: Türkiye ile anlaştık Fon soruşturmasında AK Parti’de yeni istifalar mı gelecek? Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan’a ulaşmak isteyince olanlar olmuş Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor Kaynak kodları tamamen Türkiye’nin elinde olacak! Tüm dünyanın tir tir titrediği o uçaklar için üretim başladı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili beklenmedik gelişme: Yalanlasın diye biraz beklenmiş
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Yemen’de İran destekli Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve çevre illerde başlattığı büyük ilerleyiş sonrasında ülkede resmen "genel seferberlik" ilan edilirken, bu kritik tırmanış gözleri doğrudan Türkiye’ye çevirdi. Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması gereği bölgedeki askeri gelişmeleri yakından takip eden Ankara, Husilerin küresel lojistik hatlarını tehdit eden bu hamlesine karşı Riyad yönetimiyle tam koordinasyon halinde teyakkuza geçti. Yemen parlamentosunun onayladığı bu tarihi karar, Husiler tarafından daha önce açıkça tehdit edilen Türkiye’nin Kızıldeniz'in güvenliği ve müttefiklerini korumak adına atacağı askeri-stratejik adımları dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı.

#1
Foto - Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Yemen’de İran destekli Husiler ile uluslararası toplumca tanınan hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Stratejik Babülmendep Boğazı çevresine kadar yayılan çatışmaların ardından Yemen parlamentosu, hükümetin genel seferberlik çağrısını onayladı.

#2
Foto - Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Yemen'de İran destekli Husiler ile uluslararası toplumca tanınan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar; Taiz, Lahic ve stratejik Babulmendeb Boğazı hattında şiddetlendi. Temmuz 2026'dan bu yana en sıcak günlerin yaşandığı ülkede, Meclis kararıyla resmi olarak "genel seferberlik" ilan edildi.

#3
Foto - Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani başkanlığında toplanan parlamentoda, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi'nin "genel seferberlik ve ulusal teyakkuz" talebi görüşüldü. Anayasa'nın 37. maddesi ile Cumhurbaşkanının olağanüstü hal ve genel seferberlik ilan etme yetkilerini düzenleyen 119/17. maddesi uyarınca genel seferberlik kararı onaylanarak yürürlüğe girdi.

#4
Foto - Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Kararın, cumhuriyet rejimini savunmak ve devleti yeniden tesis etmek amacıyla alındığını vurgulayan Meclis Başkanı Burkani, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile tam koordinasyon içinde çalışılacağını belirterek tüm kesimlere ulusal saflarda birleşme çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!
Gündem

MHP'den Sedat Peker açıklaması: Yakında vatanına dönecek!

Milliyetçi Hareket Partisi'nden siyaset gündemini sarsacak çok önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal..
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu ned..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu
Gündem

Kozinoğlu soruşturmasında flaş gelişme! Gözaltına alınan cezaevi doktoru ölü bulundu

Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tam..
Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü
Dünya

Altınköprü'de DEAŞ'la 2 saat süren çatışma: 1 sivil öldü, 2 asker yaralandı! 2 terörist öldürüldü

Irak’ın Kerkük kentine bağlı Altınköprü kasabasında terör örgütü DEAŞ mensupları ile Terörle Mücadele Birimleri arasında çıkan silahlı çatış..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23