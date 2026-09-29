Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı?

Yemen’de İran destekli Husilerin stratejik Babülmendep Boğazı ve çevre illerde başlattığı büyük ilerleyiş sonrasında ülkede resmen "genel seferberlik" ilan edilirken, bu kritik tırmanış gözleri doğrudan Türkiye’ye çevirdi. Suudi Arabistan ile imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması gereği bölgedeki askeri gelişmeleri yakından takip eden Ankara, Husilerin küresel lojistik hatlarını tehdit eden bu hamlesine karşı Riyad yönetimiyle tam koordinasyon halinde teyakkuza geçti. Yemen parlamentosunun onayladığı bu tarihi karar, Husiler tarafından daha önce açıkça tehdit edilen Türkiye’nin Kızıldeniz'in güvenliği ve müttefiklerini korumak adına atacağı askeri-stratejik adımları dünya gündeminin ilk sırasına taşıdı.