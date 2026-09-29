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İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

Kış mevsimi yaklaşırken İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı yeniden merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kış batı illerinde daha ılıman hava koşullarının öne çıkacağını belirterek İstanbul için uzun süreli ve yoğun kar ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şen, buna rağmen kentte 1-2 günlük mevsimlik kar yağışının tamamen ihtimal dışı olmadığını ifade ederken, yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde düşmesinin barajlar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

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Foto - İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

İstanbul'a kar yağacak mı sorusu, kış yaklaşırken kentte yaşayan milyonların yeniden gündemine girdi. Prof. Dr. Orhan Şen, megakentin önümüzdeki kış nasıl bir hava tablosuyla karşılaşabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre bu kış ılıman hava koşulları özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde daha belirgin olacak. Ancak ılıman bir kış beklentisi, İstanbul’da soğuk havaların hiç görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Şen, kış aylarında kentte sıcaklıkların zaman zaman 4-5 derece seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti. Asıl dikkat çeken tahmin ise kar yağışı konusunda geldi. İstanbul’da bu sezon uzun süre etkisini sürdürecek veya yoğun şekilde görülecek kar yağışının olasılığını düşük bulan Şen, kış boyunca yağmurun daha baskın olacağını ifade etti. CNN Türk'e konuşan Şen, İstanbul’daki kar ihtimaline ilişkin "Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene" dedi.

#3
Foto - İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

Uzun süreli kar beklentisi düşük olsa da İstanbul’un kışı tamamen karsız geçirmesi kesin değil. Prof. Dr. Şen’in değerlendirmesine göre uygun atmosfer koşullarının oluşması halinde kentte bir veya iki gün boyunca mevsimlik kar yağışı görülebilir. Dolayısıyla İstanbul için bu kış genel tablo yağmur ağırlıklı görünürken, kısa süreli kar ihtimali de masada kalmaya devam ediyor.

#4
Foto - İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

Kış tahminlerinde yalnızca hava sıcaklıkları değil, yağışların hangi şekilde gerçekleşeceği de önem taşıyor. Yağışların kar yerine daha fazla yağmur şeklinde düşmesi, özellikle kar erimeleriyle beslenen havzalar açısından farklı sonuçlar doğurabiliyor. Dağlık bölgelerde yeterli kar birikmemesi durumunda ilkbahar ve yaz aylarında barajlara ulaşan su miktarı azalabiliyor.

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