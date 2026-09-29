İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı
Kış mevsimi yaklaşırken İstanbul’da kar yağışı olup olmayacağı yeniden merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu kış batı illerinde daha ılıman hava koşullarının öne çıkacağını belirterek İstanbul için uzun süreli ve yoğun kar ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Şen, buna rağmen kentte 1-2 günlük mevsimlik kar yağışının tamamen ihtimal dışı olmadığını ifade ederken, yağışların büyük bölümünün yağmur şeklinde düşmesinin barajlar açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti.