İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı

Prof. Dr. Orhan Şen’in değerlendirmesine göre bu kış ılıman hava koşulları özellikle Türkiye’nin batı kesimlerinde daha belirgin olacak. Ancak ılıman bir kış beklentisi, İstanbul’da soğuk havaların hiç görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Şen, kış aylarında kentte sıcaklıkların zaman zaman 4-5 derece seviyelerine kadar düşebileceğini belirtti. Asıl dikkat çeken tahmin ise kar yağışı konusunda geldi. İstanbul’da bu sezon uzun süre etkisini sürdürecek veya yoğun şekilde görülecek kar yağışının olasılığını düşük bulan Şen, kış boyunca yağmurun daha baskın olacağını ifade etti. CNN Türk'e konuşan Şen, İstanbul’daki kar ihtimaline ilişkin "Kar yağışı biraz zor görünüyor İstanbul’da bu sene" dedi.